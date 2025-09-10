Diyarbakır'ın sembolü tehlikede: 25 kilo sınırı neden 20'ye çekildi?

Yayınlanma:
DİYARBAKIR’da düzenlenecek 15’inci Diyarbakır Karpuzu Tanıtım Etkinliği için üreticilerin yarışmaya katılacakları 76 dev karpuz, soğuk hava deposunda 4 derecede muhafaza ediliyor. Yarışmaya katılım için belirlenen 25 kilo olan alt sınır, kuraklık nedeniyle 20 kiloya düşürüldü.

Diyarbakır’ın coğrafi işaretli ürünlerinden büyüklüğüyle ünlü karpuzun hasadı yapıldı. Üreticiler, bu ay içerisinde yapılacak 15’inci Diyarbakır Karpuzu Tanıtım Etkinliği’nde yarışacak karpuzlarını Diyarbakır Süt Üreticileri Birliği’nin soğuk hava deposuna bıraktı.

yeni-proje-16.jpg

Bir kişinin taşımakta zorlandığı Diyarbakır karpuzunda geçen yıl yarışmaya katılım için belirlenen 25 kiloluk alt sınır, bu yıl kuraklık nedeniyle 20 kiloya indirildi. Etkinliğe sayılı günler kala depoya bırakılan karpuz sayısı 76’ya ulaştı.

Üzerinde üreticilerin isimleri yazılı olan karpuzlar, 4 derecede korunuyor. Depoda yaşanacak olası kilo kaybına karşı da jüri tarafından tartılan karpuzların üzerine kiloları yazılarak, etiket yapıştırıldı. Etkinlikte, depoda yapılan bu tartımlar geçerli olacak.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

