Devlet hastanesinde ilk: Bebekler için SPA hizmeti başladı

Yayınlanma:
Diyarbakır Silvan’daki devlet hastanesinde 0-3 yaş arası bebekler için ücretsiz SPA hizmeti başladı. Jakuzide hidroterapi ve masaj uygulanan bebeklerin gaz sancısı azalıyor, uyku düzeni destekleniyor.

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde, Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi’nde kurulan SPA merkezinde bebeklerin fiziksel gelişimine destek amacıyla jakuzi ve masaj uygulaması başlatıldı. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ailelerin talebi üzerine kurulan merkez, haftanın beş günü hizmet veriyor.

Merkezde biri doktor olmak üzere toplam dört sağlık çalışanı görev yapıyor. Her bebek için jakuzi suyu ayrı dolduruluyor, kullanılan havuz ve oyuncaklar kimyasal içermeyen dezenfektanlarla temizleniyor. Bebekler için tek kullanımlık mayo, havlu ve diğer malzemeler tercih ediliyor. Uygulama sırasında hijyen kurallarına titizlikle uyuluyor ve bebekler yalnızca anne ve babalarıyla birlikte kabul ediliyor.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Kadri Toy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezin bölgede tek olduğunu ve 0-12 ay arası bebeklere öncelik verildiğini belirtti. Toy, şunları söyledi:

“Merkezimiz bölgemizde tek. Bütün vatandaşlarımıza hizmet vereceğiz. Temel hedefimiz öncelikle 0-12 aylık bebekler.”

Toy, jakuzideki suyun sabah ve öğle olmak üzere günde iki kez değiştirildiğini, su sıcaklığının ise 34-37 derece arasında tutulduğunu aktardı. Bebeklere önce 10-15 dakikalık hidroterapi, ardından da eğitimli hemşirelerce 15 dakikalık masaj uygulanıyor.

“Bu hizmeti genellikle 37 haftalık ve üzerinde doğan 3,5-5 kilogram ağırlığındaki bebeklerle 34 haftalık ve üzeri doğan 2-2,5 kilogram ağırlığındaki bebeklere uyguluyoruz. Uygulama bebeğin gelişimine katkı sağlıyor. Bu uygulama bebeklerin kas oluşumu için hareket sağlıyor, bağırsak hareketlerini artırarak gaz sancılarının azalmasını sağlıyor, bebeğin uyku düzenini destekliyor, bebekle ebeveyn arasındaki iletişimi artırıyor. Bu hizmet bebeklerimizin daha uyumlu bir yaşam sürmesine katkı sağlıyor. Bu hizmeti haftada 1 kez bebeklere uyguluyoruz.”

Ailelerin sıklıkla gaz sancısı ve uyku problemi şikâyetiyle hastaneye başvurduğunu belirten Toy, hizmetin tamamen ücretsiz olduğunu vurguladı:

“Bölgemizdeki aileleri merkezimize bekliyoruz. Her türlü desteği onlara sağlayacağız. Ailelerden çok olumlu geri dönüşler aldık. Bebeklerinin daha rahat uyuduğunu, daha az ağladığını ifade ediyorlar.”

Merkezden yararlanan üç çocuk annesi Ayşe Monar da verilen hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi:

“Güzel bir yer, güzel bir hizmet, herkese tavsiye ederiz. Doktorlarımıza, hemşirelerimize emekleri için çok teşekkür ediyoruz. Hastaneye giriş yaptığımız andan itibaren herkes güler yüzle karşıladı, bizimle ilgilendi. Uygulamadan sonra çocuğum çok rahatladı. Bebeğime nasıl masaj yapacağımı da öğrettiler.”

Silvan Devlet Hastanesi’nde hayata geçirilen bu örnek uygulama, hem fiziksel hem de duygusal gelişimi desteklemek amacıyla bebeklere özel sağlık hizmetlerinin önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

