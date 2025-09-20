Dede ile torunu gösteri uçuşu yaptı

Dede ile torunu gösteri uçuşu yaptı
Yayınlanma:
60 yaşındaki akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk, Sivrihisar Hava Gösterileri’nde torunu Pars Şener ile birlikte uçuş yaptı: “Torunumla uçmak müthiş bir his.”

Profesyonel akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk, 5 yaşındaki torunu Pars Şener ile birlikte Sivrihisar Hava Gösterileri kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Gökyüzündeki bu özel buluşma, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

“Pars ve Dede Air Show” izleyicilerle buluştuSivrihisar Havacılık Kulübü Derneği tarafından düzenlenen SHG Airshows etkinliği, Necati Artan Tesisleri’nde devam ediyor. Bu yıl 10’uncu kez gerçekleştirilen organizasyonda, birçok hava aracı ve pilot farklı gösterilerle sahne aldı.

Ali İsmet Öztürk, gösteri uçuşuna kızı Semin Öztürk Şener’in oğlu olan torunu Pars Şener ile katıldı. Geçen yıl yine aynı organizasyonda ilk kez birlikte uçan ikili, bu kez 180 beygir gücündeki “Husky A1-B” tipi çift kişilik uçakla gökyüzüne yükseldi. “Pars ve Dede Air Show” adıyla yapılan gösteri, izleyicilerden büyük ilgi gördü.


Ali İsmet Öztürk, gösterinin ardından yaptığı açıklamada, yaşadığı mutluluğu şu sözlerle dile getirdi:

“Bir dede olarak torunumla uçmak çok müthiş bir his. İnşallah sağlık el verdiği müddetçe devam ederiz. Çocuklar ileride arzu ettikleri şekilde geleceklerine karar verecekler. Biz sadece kanalize edebiliriz. Havacı olmak isterse bütün imkanlarımızda destek veririz.”


Torun Pars Şener ise dedesiyle birlikte uçmaktan büyük keyif aldığını söyledi. Şener, kısa açıklamasında “Uçmayı da seviyorum” diyerek duygularını paylaştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

