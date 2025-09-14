Damada ve geline paradan yelek giydirdiler

Yayınlanma:
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde gerçekleştirilen bir düğünde damada, 200 TL’lik banknotlarla hazırlanan özel bir yelek hediye edildi. Renkli anlar cep telefonlarıyla kaydedildi.

Her geçen gün geleneklerimize yeni bir düğün geleneği ekleniyor. Bu kez adres Mardin'in Kızıltepe ilçesi.

Kızıltepe ilçesinde yapılan bir düğünün takı töreninde damada valiz içerisinde getirilen 200 TL’lik banknotlardan oluşan yelek giydirildi.

3822326-51dc17961ae3c902d83b49bf7f883248.jpg

Atkı şeklinde hazırlanan diğer 200 TL’lik banknotlar da hem damada hem de geline takıldı.

3822326-02fd59e674fd4869e3faa6b849c56f0f.jpg

Gelin ve damadın üzeri banknotlarla kaplanırken o anlar cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler ilgi gördü.

Renkli görüntülere yol açan anların yeni bir akım başlatması bekleniyor.

Kaynak:DHA

