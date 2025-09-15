Cerrah kendi bacaklarını kesmişti: Nedeni “yok artık” dedirtti!

Ancak gerçekler, Hopper'ın sigorta dolandırıcılığı yapmak amacıyla "Eunuch Maker" (Hadım Maker) adlı bir aşırı vücut modifikasyon sitesinin sahibi olan Marius Gustavson ile iş birliği yaptığını ortaya koydu. Hopper, 3-26 Haziran 2019 tarihleri arasında sigorta şirketlerine bilerek yanlış beyanda bulunarak yaklaşık 631 bin dolar elde etmeye çalışmakla suçlandı. Mahkeme, Hopper'ın uzuvlarını kendi kendine kestiğine karar verdi.

Mahkeme kayıtlarına göre, Hopper Mayıs 2019'da ayaklarını kuru buzda 8 saate kadar bekleterek kalıcı olarak yaraladı. Bu yöntem, ayakların "yaşanamaz" hale gelmesine ve diz altından ampüte edilmesine yol açtı.

Hopper'ın avukatı Andrew Langdon, müvekkilinin beden bütünlüğü kimlik bozukluğu yaşadığını ve "kadın olmak istediğini" hissettiğini savundu. Langdon'a göre, Hopper'ın sağlıklı uzuvlarını kesme düşüncesi "sürekli, hiç bitmeyen bir takıntı" haline gelmişti.

HAPİS CEZASI VE BAĞLANTILI SUÇLAMALAR

Truro Crown Mahkemesi'nde yargılanan Hopper, iki kez sahte beyanla dolandırıcılık yapma suçundan suçlu bulundu. Ayrıca, "ampütasyona cinsel ilgi duyduğunu" ve Eunuch Maker sitesine bağlı aşırı pornografik videolara sahip olduğunu da kabul etti. Bu videoların "olağanüstü yüksek" düzeyde zarar içerdiği belirtildi.

Bu davanın başrol oyuncusu olan Marius Gustavson ise 2024 yılında en az 22 yıl hapis cezasıyla müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Gustavson'ın, 16 yaşındaki erkekler dahil olmak üzere, hadım etme ve penis çıkarma gibi aşırı prosedürler uygulayan bir vücut modifikasyon çetesinin lideri olduğu ortaya çıktı. Siteden yaklaşık 406 bin dolar kazanan Gustavson'ın, aynı zamanda insan eti yediği ve vücut parçalarını "ödül" olarak sakladığı da belirtiliyor.

Hopper'ın çalıştığı Royal Cornwall Hastaneleri Vakfı, vakıfta geçirdiği süre boyunca hastalarıyla ilgili herhangi bir risk veya zarar gösteren kanıt bulunmadığını belirtti. Ancak, "korkmuş" ampütasyon hastalarını temsil eden bir hukuk firması, Hopper'ın hastanedeki kariyeri hakkında kamuoyu soruşturması açılması çağrısında bulundu.

Hopper'ın hayatı, karısının boşanma talebi, tıp kariyerinin sona ermesi ve muhtemelen evini kaybetmesi gibi ağır sonuçlarla karşı karşıya kaldı. Hopper, ampütasyon konusunda pişman olmadığını, ancak "dolandırıcılıktan acı bir şekilde pişmanlık duyduğunu" ifade etti.