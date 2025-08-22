Çay ve kahvede kanser riski!

Dünya Sağlık Örgütü’ne bağlı Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı, 2016’da yılında 65 derece üzerindeki çok sıcak içeceklerin ‘kanserojen’ riski taşıdığını aktardı. Son yıllarda Güney Amerika, Orta Doğu ve Asya’dan sonra Avrupa’da yapılan geniş çaplı araştırmalar da bunu doğruladı.

İngiltere’de yarım milyon kişi üzerinde yapılan bir çalışmada, günde sekiz fincandan fazla çok sıcak çay veya kahve içenlerin, içmeyenlere kıyasla altı kat daha fazla yemek borusu kanseri riski taşıdığı tespit edildi.

Uzmanlara göre sorun içeceğin türünden değil, sıcaklığından kaynaklanıyor. Çok sıcak sıvılar yemek borusunun hücrelerini yakarak zamanla kalıcı hasar verebiliyor. Bu durum, mide asidinin de ek hasar vermesine yol açarak kanser gelişimini kolaylaştırabiliyor.

10 DERECEYE KADAR ARTIRABİLİR

Riskin yalnızca sıcaklığa değil, içme hızına ve yudum büyüklüğüne de bağlı olduğu ifade edildi. Araştırmacılar, 65 derecelik kahveden alınan büyük bir yudumun, yemek borusunun iç sıcaklığını 10 dereceye kadar artırabildiğini aktardı.

Araştırmalara göre kahve ve çay için ideal içim sıcaklığı yaklaşık 58 derece. Uzmanlar, içeceklerin beş dakika bekletilmesinin sıcaklığı 10-15 derece düşürdüğünü, karıştırma, üfleme, kapağı açma ya da biraz soğuk su veya süt eklemenin de güvenli hale getirdiğini söyledi.