Çay ve kahvede kanser riski!

Çay ve kahvede kanser riski!
Yayınlanma:
Milyonlarca kişinin güne başlarken veya gün içinde keyifle tükettiği çay ve kahve, uzmanlara göre ciddi bir sağlık riskini de beraberinde getirebiliyor. Uzmanlar, bu içeceklerin ‘çok sıcak’ tüketilmesinin, yemek borusu kanseri riskini önemli ölçüde artırdığını açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü’ne bağlı Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı, 2016’da yılında 65 derece üzerindeki çok sıcak içeceklerin ‘kanserojen’ riski taşıdığını aktardı. Son yıllarda Güney Amerika, Orta Doğu ve Asya’dan sonra Avrupa’da yapılan geniş çaplı araştırmalar da bunu doğruladı.

İngiltere’de yarım milyon kişi üzerinde yapılan bir çalışmada, günde sekiz fincandan fazla çok sıcak çay veya kahve içenlerin, içmeyenlere kıyasla altı kat daha fazla yemek borusu kanseri riski taşıdığı tespit edildi.

Uzmanlara göre sorun içeceğin türünden değil, sıcaklığından kaynaklanıyor. Çok sıcak sıvılar yemek borusunun hücrelerini yakarak zamanla kalıcı hasar verebiliyor. Bu durum, mide asidinin de ek hasar vermesine yol açarak kanser gelişimini kolaylaştırabiliyor.

caykahve.jpg

10 DERECEYE KADAR ARTIRABİLİR

Riskin yalnızca sıcaklığa değil, içme hızına ve yudum büyüklüğüne de bağlı olduğu ifade edildi. Araştırmacılar, 65 derecelik kahveden alınan büyük bir yudumun, yemek borusunun iç sıcaklığını 10 dereceye kadar artırabildiğini aktardı.

Araştırmalara göre kahve ve çay için ideal içim sıcaklığı yaklaşık 58 derece. Uzmanlar, içeceklerin beş dakika bekletilmesinin sıcaklığı 10-15 derece düşürdüğünü, karıştırma, üfleme, kapağı açma ya da biraz soğuk su veya süt eklemenin de güvenli hale getirdiğini söyledi.

Kaynak:DHA

İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
Aziz Yıldırım’ın olay yaratan bağışı ortaya çıktı
Türk sunucuya şok suçlama: 22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Türk sunucuya şok suçlama
22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Yaşam
Kadınlardan oluşun arama kurtarma ekipleri tatbikata başladı
Kadınlardan oluşun arama kurtarma ekipleri tatbikata başladı
Bursa'da yangını kontrol altına almak 1 saat sürdü
Bursa'da yangını kontrol altına almak 1 saat sürdü
'Şartlı tahliye' edilen kazların denize girmesi yasaklanmıştı: Duşta serinliyorlar
'Şartlı tahliye' edilen kazların denize girmesi yasaklanmıştı: Duşta serinliyorlar