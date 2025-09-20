Cambridgeli bilim insanları analiz etti: En zeki insanların doğduğu ay!

Cambridgeli bilim insanları analiz etti: En zeki insanların doğduğu ay!
Yayınlanma:
Top Channel'ın haberine göre bilim insanları, farklı aylarda doğan yaklaşık bir buçuk milyon öğrencinin verilerini analiz etti.

Cambridgeli bilim insanlarının yaptığı araştırma, en zeki insanların eylül ayında doğduğunu ortaya koydu.

zeka1.jpg

Okul yılı eylül ayında başlıyor, bu da bu ayda doğan çocukların okulda öncelik sahibi olduğu anlamına geliyor, çünkü genellikle sınıftaki en büyük çocuklar oluyorlar.

n3cwse-x.jpg

İstatistikler, Eylül ayında doğan çocukların okulda daha iyi sonuçlar elde ettiğini ve genellikle en iyi üniversitelere kaydolduğunu gösteriyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi: İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi
İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı: Yatırımcıları köşeyi döndü
Yatırımcıları köşeyi döndü
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu: THY de listede
THY de listede
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu
Bu Beşiktaş tarihe geçer: Sergen Yalçın'ın Göztepe skandalı
Bankanız bu yöntemle sizden para alıyor olabilir: İtiraz edildiğinde geri ödeme yapılıyor
İtiraz edildiğinde geri ödeme yapılıyor
Bankanız bu yöntemle sizden para alıyor olabilir
30 yıllık kuyumcu devi konkordato ilan etti: 30 ülkeye ihracat yapıyordu
30 ülkeye ihracat yapıyordu
30 yıllık kuyumcu devi konkordato ilan etti
Yaşam
Tarlada altın gibi ürün: Kuraklığa meydan okuyan bitkinin kilosu 125 lira
Tarlada altın gibi ürün: Kuraklığa meydan okuyan bitkinin kilosu 125 lira
2 bin yıllık tarifle Pompei ekmeği yeniden sofralarda
2 bin yıllık tarifle Pompei ekmeği yeniden sofralarda
Varoluşsal krize giren kedi paşa paşa tedavi edildi
Varoluşsal krize giren kedi paşa paşa tedavi edildi