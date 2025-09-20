Cambridgeli bilim insanları analiz etti: En zeki insanların doğduğu ay!

Cambridgeli bilim insanlarının yaptığı araştırma, en zeki insanların eylül ayında doğduğunu ortaya koydu.

Okul yılı eylül ayında başlıyor, bu da bu ayda doğan çocukların okulda öncelik sahibi olduğu anlamına geliyor, çünkü genellikle sınıftaki en büyük çocuklar oluyorlar.

İstatistikler, Eylül ayında doğan çocukların okulda daha iyi sonuçlar elde ettiğini ve genellikle en iyi üniversitelere kaydolduğunu gösteriyor.