Çam Dağı'nda sonbahar renkleri ve sis bir araya geldi: Doğaseverler akın etti
Yayınlanma:
Sonbahar renkleri ve sisin bir araya geldiği Çam Dağı'nda oluşan renk cümbüşü büyük ilgi çekti.Sitemizi Haberler'de takip edin
Kocaeli'ye bağlı Kestanepınarı, Şerbetpınarı ve Kirazlı mahalleleri üzerinde etkili olan sis, Çam Dağı'nda sonbahar güzelliğine doğal fotoğraf filtresi oldu.
“DOĞA VE KÜLTÜR YOLU”
Zengin bitki çeşitliliğiyle "doğa ve kültür yolu"nu bünyesinde barındıran 900 rakımlı dağı kaplayan sis, sonbahar renkleriyle görüntülendi.
SİS İLE SONBAHAR RENKLERİ ARASINDA YOLCULUK
Güzergahı kullanan sürücüler, dağların eteklerine tırmanan sis ile sonbahar renkleri arasında yolculuk yapma imkanı buluyor.
RENK CÜMBÜŞÜ
Renk cümbüşünün yaşandığı Çam Dağı'nın sis eşliğindeki manzarası, dronla da görüntülendi.
SADECE MANZARA İÇİN YOLA ÇIKIYORLAR
Çam Dağı’nda oluşan bu güzel görüntünün ardından doğaseverler, manzarayı görmek için bile yola çıkıyor.