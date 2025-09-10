Bu ağaçları asla sonbaharda budamayın

Birçok ağaç sonbaharda bir sonraki mevsim için çiçek ve meyve verir, bu nedenle erken budamak bu büyümeyi yok edebilir ve ağaçları bir sonraki mevsim için çıplak bırakabilir. Bu sorunları önlemek için, sonbaharda asla budanmaması gerektiğini önerdikleri ağaçları paylaşan bahçe uzmanlarıyla konuştuk.

ELMA AĞACI

Elma ağaçları (Malus türleri), sonbaharda bir sonraki büyüme mevsimi için çiçek tomurcuklarını oluşturur. Colorado Eyalet Üniversitesi'nde bahçecilik uzmanı olan Linda Langello, "Sonbahar budaması çiçek tomurcuklarını koparır ve bu da bir sonraki baharda meyve üretimini azaltır," diyor. Ayrıca, ağaç donma sıcaklıklarına alışmadan önce sonbaharda budama yapmak, kışa dayanıklılığını azaltarak ağacınızı hasara ve hastalıklara karşı daha duyarlı hale getirebilir. Budama yapmak için en soğuk havalar geçtikten sonra, kış sonunu bekleyin.

KİRAZ AĞACI

Kiraz ağaçlarının (Prunus cerasus) sonbaharda budanması, onları gümüş yaprak mantarına maruz bırakır. Langello, "Budamadan kaynaklanan açık yaralar ilkbahara kadar iyileşmez ve mantarın sızmasına neden olur," diyor. Hastalık, ağacın yapraklarını gümüş rengine çevirir, bu yüzden adı buradan gelir ve ardından dal ölür. Elma ağaçları gibi, kiraz ağaçlarını budamak için de kış sonunu beklemek en iyisidir.

ARMUT AĞACI

Callery armut ağaçlarının (Pyrus calleryana) sonbaharda budanması, ateş yanıklığı gibi hastalıkların giriş noktaları haline gelen açık yaralar oluşturur. Bu bulaşıcı bakteriyel hastalık, çiçekleri ve sürgünleri öldürebilir ve armut ve elma ağaçlarında yaygındır. Langello, "Kış sonu ve ilkbahar başında budama yapmak, budama yaralarının daha hızlı iyileşmesini sağlar" diyor.

ALIÇ AĞACI

Alıç (Crataegus cvs.), farklı mevsimlerde ilgi çekici ağaçlar sunar. Göz alıcı çiçeklerinin ve meyvelerinin tadını çıkarmak için budama kış sonlarında yapılmalıdır. Bahçıvan Galen Gates, "Çiçekler büyüme mevsimi boyunca oluşur, bu nedenle sonbahar budaması çiçekleri ve dolayısıyla meyveleri yok eder," diyor. Ayrıca, ateş yanıklığı, kanser ve odun çürümesinin alıçlarda potansiyel sorunlar olduğunu ve sonbahar budamasının onları bu hastalıklara maruz bırakabileceğini belirtiyor.

MANOLYA

Manolyalar (Magnolia cvs.), çarpıcı ve güzel renkleriyle bilinir. Gates, "Çiçek tomurcukları büyüme mevsimi boyunca oluşur, bu nedenle göz alıcı renklerini takdir etmek için sonbahar budaması yapmak söz konusu değildir," diyor. "Sonbahar budaması tüm çiçek tomurcuklarını alır ve bitkiyi, belki de sıcak sarı sonbahar rengi dışında, herhangi bir dekoratif özellikten yoksun bırakır."

KIZILCIK

Bu listedeki diğer ağaçlar gibi, çiçekli kızılcıkların (Cornus) sonbaharda budanması, bir sonraki mevsimin çiçeklerini yok edebilir. Dahası, Gates, sonbahar budamasının yerli kızılcıkları Septoria yaprak yanıklığına ve bir mantar enfeksiyonu olan antraknoza maruz bıraktığını belirtiyor. "Sonuç olarak, sporların kolayca bulunamadığı kış sonlarında budama önerilir," diyor. "İlkbaharda budama yapmanız gerekiyorsa, budama makasınızı budamalar arasında sterilize etmeniz iyi bir fikirdir."