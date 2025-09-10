Bu ağaçları asla sonbaharda budamayın

Bu ağaçları asla sonbaharda budamayın
Yayınlanma:
Sonbahar geldiğinde, birçok bahçıvan kış gelmeden önce ağaçlarını budamak için budama makaslarını çıkarır. Ancak tüm türler mevsimsel budamadan faydalanmaz. Aslında, bazı ağaçları sonbaharda budamak onları hastalıklara, zararlılara veya büyüme geriliğine maruz bırakır.

Birçok ağaç sonbaharda bir sonraki mevsim için çiçek ve meyve verir, bu nedenle erken budamak bu büyümeyi yok edebilir ve ağaçları bir sonraki mevsim için çıplak bırakabilir. Bu sorunları önlemek için, sonbaharda asla budanmaması gerektiğini önerdikleri ağaçları paylaşan bahçe uzmanlarıyla konuştuk.

ELMA AĞACI

Elma ağaçları (Malus türleri), sonbaharda bir sonraki büyüme mevsimi için çiçek tomurcuklarını oluşturur. Colorado Eyalet Üniversitesi'nde bahçecilik uzmanı olan Linda Langello, "Sonbahar budaması çiçek tomurcuklarını koparır ve bu da bir sonraki baharda meyve üretimini azaltır," diyor. Ayrıca, ağaç donma sıcaklıklarına alışmadan önce sonbaharda budama yapmak, kışa dayanıklılığını azaltarak ağacınızı hasara ve hastalıklara karşı daha duyarlı hale getirebilir. Budama yapmak için en soğuk havalar geçtikten sonra, kış sonunu bekleyin.

KİRAZ AĞACI

Kiraz ağaçlarının (Prunus cerasus) sonbaharda budanması, onları gümüş yaprak mantarına maruz bırakır. Langello, "Budamadan kaynaklanan açık yaralar ilkbahara kadar iyileşmez ve mantarın sızmasına neden olur," diyor. Hastalık, ağacın yapraklarını gümüş rengine çevirir, bu yüzden adı buradan gelir ve ardından dal ölür. Elma ağaçları gibi, kiraz ağaçlarını budamak için de kış sonunu beklemek en iyisidir.

agac-bakimi.webp

ARMUT AĞACI

Callery armut ağaçlarının (Pyrus calleryana) sonbaharda budanması, ateş yanıklığı gibi hastalıkların giriş noktaları haline gelen açık yaralar oluşturur. Bu bulaşıcı bakteriyel hastalık, çiçekleri ve sürgünleri öldürebilir ve armut ve elma ağaçlarında yaygındır. Langello, "Kış sonu ve ilkbahar başında budama yapmak, budama yaralarının daha hızlı iyileşmesini sağlar" diyor.

ALIÇ AĞACI

Alıç (Crataegus cvs.), farklı mevsimlerde ilgi çekici ağaçlar sunar. Göz alıcı çiçeklerinin ve meyvelerinin tadını çıkarmak için budama kış sonlarında yapılmalıdır. Bahçıvan Galen Gates, "Çiçekler büyüme mevsimi boyunca oluşur, bu nedenle sonbahar budaması çiçekleri ve dolayısıyla meyveleri yok eder," diyor. Ayrıca, ateş yanıklığı, kanser ve odun çürümesinin alıçlarda potansiyel sorunlar olduğunu ve sonbahar budamasının onları bu hastalıklara maruz bırakabileceğini belirtiyor.

agac-budanmis.jpg

MANOLYA

Manolyalar (Magnolia cvs.), çarpıcı ve güzel renkleriyle bilinir. Gates, "Çiçek tomurcukları büyüme mevsimi boyunca oluşur, bu nedenle göz alıcı renklerini takdir etmek için sonbahar budaması yapmak söz konusu değildir," diyor. "Sonbahar budaması tüm çiçek tomurcuklarını alır ve bitkiyi, belki de sıcak sarı sonbahar rengi dışında, herhangi bir dekoratif özellikten yoksun bırakır."

KIZILCIK

Bu listedeki diğer ağaçlar gibi, çiçekli kızılcıkların (Cornus) sonbaharda budanması, bir sonraki mevsimin çiçeklerini yok edebilir. Dahası, Gates, sonbahar budamasının yerli kızılcıkları Septoria yaprak yanıklığına ve bir mantar enfeksiyonu olan antraknoza maruz bıraktığını belirtiyor. "Sonuç olarak, sporların kolayca bulunamadığı kış sonlarında budama önerilir," diyor. "İlkbaharda budama yapmanız gerekiyorsa, budama makasınızı budamalar arasında sterilize etmeniz iyi bir fikirdir."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'un 20 ilçesinde bu gece elektrikler kesilecek: İşte o ilçeler
İşte o ilçeler
İstanbul'un 20 ilçesinde bu gece elektrikler kesilecek
İmzalar atıldı: En düşük maaş 63 bin lira oldu!
İmzalar atıldı: En düşük maaş 63 bin lira oldu!
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor: 7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor
Yeni Sağlık Bakanı bir anda yere yığıldı başını kürsüye çarptı: Kimse ne olduğunu anlayamadı
iPhone 17 resmen tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatları
Türkiye'den 124 ülkeye 300 ton ihraç edildi: 2 milyar 349 milyon gelir getirdi
2 milyar 349 milyon gelir getirdi
Türkiye'den 124 ülkeye 300 ton ihraç edildi
Fenerbahçe'nin yeni hocasının bilinmeyenleri: Tesadüf olamayacak bir başarı hikayesi
Altında 6 bin 500 seviyesi için net tarih geldi
Altında 6 bin 500 seviyesi için net tarih geldi
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Yaşam
Muğla'da mahsur kalan Alman kurtarıldı
Muğla'da mahsur kalan Alman kurtarıldı
Şahin kardeşleri katleden baba ve oğlu hakkında karar verildi
Şahin kardeşleri katleden baba ve oğlu hakkında karar verildi
O sandığınız grip değil!
O sandığınız grip değil!