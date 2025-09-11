Boy uzatma trendi tersine döndü: Kadınlar Türkiye'de boylarını kısaltıyor

Türkiye'deki kliniklerde, estetik amaçlı boy kısaltma ameliyatlarının popülerlik kazandığı belirtiliyor. Başlangıçta tıbbi amaçlarla geliştirilen bu ortopedik prosedür, artık kadınlar arasında daha küçük ve "kırılgan" bir vücut yapısı elde etmek için tercih ediliyor.

OPERASYON SÜRECİ VE İYİLEŞME

Ameliyat, hastanın uyluk kemiği (femur) veya kaval kemiğinin (tibia) bir bölümünün cerrahi olarak çıkarılmasını içeriyor. Ardından, kalan kemiğin birleşim yerini desteklemek amacıyla titanyum çiviler yerleştiriliyor.

Hastaların operasyondan sonra üç ila beş gün hastanede kalması gerekiyor. Tam iyileşme süreci yaklaşık altı ay sürerken, bu dönemde hastalar sadece tekerlekli sandalye veya koltuk değnekleriyle hareket edebiliyor ve düzenli fizyoterapi seanslarına katılmaları zorunlu hale geliyor. Ameliyatla boyda 5 ila 8 santimetre arasında kalıcı bir azalma sağlanabildiği belirtiliyor.

ARTAN İLGİ VE MEDİKAL TURİZM PAKETLERİ

Daily Mail'in haberine göre, Türkiye'deki bir klinik 2023'ten bu yana 10 bacak kısaltma ameliyatı gerçekleştirdiğini duyurdu. Tüm risklere rağmen, operasyonlara olan ilginin arttığı ve bazı kadınların bu işlemi yaptırmak için özellikle Türkiye'ye geldiği bildiriliyor. Bu artan talebe paralel olarak, bazı klinikler ameliyatın yanı sıra konaklama, yemek ve şehir turları gibi ek hizmetleri içeren kapsamlı paketler sunmaya başladı.

RİSKLER

Bu tür ameliyatların riskleri arasında kas zayıflığı ve kas gücü kaybı yer alır ve gecikmiş kemik iyileşmesi şiddetli ağrıya neden olabilir. Titanyum çivilerin yük taşıma kapasitesi sınırlı olduğundan, bu tür bir işlem için izin verilen maksimum hasta ağırlığı 70-75 kg'dır.

Tüm risklere rağmen, operasyonların popülaritesi artıyor ve bazı kadınlar sadece bu işlemi yaptırmak için ülkeye geliyor. Bazı klinikler artık operasyona ek olarak otel konaklaması, yemek, gezi vb. içeren paket hizmetler sunuyor.