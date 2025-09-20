Bolu’da temizlik zinciri: 7’den 70’e çevre için el ele

Dünya Temizlik Günü kapsamında Bolu’da gönüllülerin katılımıyla çevre temizliği etkinliği düzenlendi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleşen organizasyonda çocuklar, gençler, aileler ve özel sektör çalışanları Gölköy Baraj Gölü çevresi ve mesire alanında buluştu.

Etkinliğe katılanlar, çevreye duyarlılığı artırmak ve doğanın korunmasına dikkat çekmek amacıyla atık topladı. En fazla plastik atık, cam şişe ve ambalaj çöplerinin toplandığı etkinlikte biriken atıklar, belediye ekipleri tarafından bölgeden alındı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, etkinliğe 7’den 70’e katılım olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Sosyal sorumluluk çalışması içerisinde hem bireysel hem de toplumsal sorumluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz.”

Güler, çevreye duyarlılığın herkesin görevi olduğunu vurguladı ve şöyle devam etti:

“Hem atık ayrıştırma işlemi yapıyoruz hem de çevre temizliği. Doğamızı temiz tutarak insanlara mesaj vermek istiyoruz.”

Çocukların çevre bilinciyle yetişmesinin önemine de dikkat çeken Güler, son olarak şu çağrıyı yaptı: