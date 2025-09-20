Biriken çöp değil vurdumduymazlık: Boğaz dibi çöple doldu

Yayınlanma:
Uluslararası Kıyı Temizleme Günü kapsamında Ortaköy sahilinde yapılan su altı temizliğinde cep telefonu, cam şişe, lastik ve metal para gibi atıklar çıkarıldı. Etkinlik sonunda dalgıçlar Türk bayrağı açtı. Aynı anda İstanbul'da 6 farklı noktada temizlik yapıldı.

Uluslararası Kıyı Temizleme Günü kapsamında İstanbul Ortaköy sahilinde dikkat çekici bir etkinlik düzenlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na bağlı Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmada dalgıçlar, Boğaz’ın derinliklerine inerek su altı temizliği yaptı.

Ortaköy Camisi yakınlarında özel ekipmanlarla denize dalan ekipler, cam şişelerden lastik parçalarına, tenis raketinden cep telefonuna kadar çeşitli atıkları topladı. Deniz dibinden çıkarılan çöpler, farkındalık oluşturmak amacıyla Ortaköy İskelesi’nde sergilendi.

Etkinliğin sonunda dalgıçlar, deniz altında Türk bayrağı açarak çevre temizliği çağrısını simgesel bir görüntüyle tamamladı.

İBB Deniz Hizmetleri Şube Müdürü İlker Aslan, her yıl eylül ayının üçüncü cumartesi gününün "Uluslararası Kıyı Temizleme Günü" olduğunu belirterek bu kapsamda organizasyonlar düzenlediklerini söyledi.

Aslan, sadece Ortaköy’de değil, aynı anda Beşiktaş ve Kadıköy sahillerinde de dalgıçların temizlik çalışmaları yürüttüğünü, İBB koordinasyonunda 6 farklı noktada kıyı ve plaj temizliğinin de yapıldığını aktardı.

Deniz temizliği çalışmalarında daha önce televizyon, yazıcı, çamaşır makinesi gibi büyük ve ilginç atıklara da rastlandığını belirten Aslan, bu etkinliklerin deniz kirliliğine karşı toplumsal duyarlılığı artırmayı hedeflediğini vurguladı.

