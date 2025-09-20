Bir öğrencinin sorusuyla hayatı değişti

Düzce’de yaşayan 74 yaşındaki İsmail Korkmaz, yaklaşık 25 yıl önce sigarayı öğrencilerine örnek olmak için bıraktı. Bugünse, başkanı olduğu Yeşilay Düzce Şubesi’nde tütün, alkol, madde ve sosyal medya bağımlılığına karşı mücadele yürütüyor.

Bağdat Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra Adapazarı ve Düzce İmam Hatip Lisesi ile Devlet Lisan Okulu’nda öğretmenlik yapan Korkmaz, meslek hayatını Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Arapça Öğretmenliği Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak tamamladı.

Siyasi hayatında da aktif olan Korkmaz, 1994-1999 ve 2009-2014 yılları arasında iki dönem Kaynaşlı Belediye Başkanı olarak görev yaptı. Siyaseti bıraktıktan sonra ise yaklaşık bir yıl önce Yeşilay Düzce Şube Başkanı seçildi.

Sigarayı ilk kez arkadaş ortamında içmeye başladığını anlatan Korkmaz, 21 yılın sonunda, 2000 yılında sigarayı tamamen bıraktığını söyledi. Bırakma kararını, ders sırasında bir öğrencisinin sorusu üzerine aldığını şu sözlerle anlattı:

“O esnada bir öğrencimiz, ‘Hocam siz sigara kullanıyor musunuz?’ diye sordu. Ben de ‘Evet kullanıyorum.’ dedim. O da ‘Neden bırakmıyorsun hocam?’ diye sordu. Ben de ‘Daha önce tek olarak bırakmayı denedim ama olmadı. Yanıma sigarayı bırakacak arkadaş bulamıyorum, grup şeklinde deneyerek belki başarırız.’ diye cevap verdim. Sınıfın yarısı ‘Hocamla sigarayı bırakacağız.’ diye heyecanlandı ve birlikte sigarayı bıraktık. Öğrencilerim sayesinde, onlara örnek olmak için ve onların hatırına sigarayı bıraktım. 2000 yılında bıraktım ve 25 yıl oldu.”

25 yıl önceki bu kararla birlikte hayatının değiştiğini söyleyen Korkmaz, Yeşilay’la olan bağının kendisi için bir gurur kaynağı olduğunu dile getirdi. Korkmaz, Yeşilay’ın yalnızca sigara değil, alkol, madde, teknoloji ve kumar bağımlılığıyla da mücadele eden dünyadaki tek kuruluş olduğuna dikkat çekti.