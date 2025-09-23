Bıçak parası alan profesör gözaltına alındı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği'ne Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde görev yapan Algoloji Uzmanı Prof. Dr. O.N.A. ile sekreteri A.K.'nin 'bıçak parası' adı altında çeşitli miktarlarda rüşvet aldığı gerekçesiyle 14 hasta şikayetçi oldu.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayetler üzerine soruşturma başlattı. Bu kapsamda polis, dün düzenlenen operasyonla Prof. Dr. O.N.A. ve sekreteri A.K.'yi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

BİRİ ADLİ KONTROL İLE 2 ŞÜPHELİ DE SERBEST

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde görev yapan Prof. Dr. O.N.A. ve sekreteri A.K., 'bıçak parası' adı altında rüşvet aldıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından Aydın Adliyesi’ne sevk edilen sekreter A.K. savcı tarafından serbest bırakılırken, doktor ise tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme ise doktoru adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.