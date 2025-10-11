Barışın kenti Mudanya’da Altan Öymen’e saygı duruşu

Mudanya Belediyesi, Mütareke’nin 103. yılı dolayısıyla verdiği “Barış Yolu Ödülü”nü bu yıl gazeteci, yazar ve siyasetçi Altan Öymen’e layık gördü. Temmuz ayında hayatını kaybeden Öymen’in ödülünü kızı Aslı Öymen teslim aldı.



Seçici Kurul; Murat Karayalçın başkanlığında Onur Öymen, Ünal Çeviköz, Ali Er, Prof. Dr. Süha Atatüre, Prof. Dr. Mehmet Ö. Alkan, Gülsün Bilgehan, Prof. Dr. Seçil Karal Akgün, Sedat Ergin, Murat Yetkin ve Ayşe Kulin’den oluştu. Ödülün, Altan Öymen’in düşünce özgürlüğü, insan hakları ve toplumsal barış için verdiği mücadele nedeniyle verildiği belirtildi.

Tirilye’deki tarihi Zeytinyağı Fabrikası’nda düzenlenen törende konuşan Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, “Barışın kalbinde, barışın ışığında buluştuk. Barışın kenti Mudanya’ya hoş geldiniz.” dedi. Mudanya’nın, Kurtuluş Savaşı’nın zaferini diplomasiyle taçlandıran yer olduğunu vurgulayan Dalgıç şöyle devam etti:

“103 yıl önce Türk halkı tarih yazdı. Kurtuluş Savaşı’nın büyük zaferi Mudanya’da, masa başında diplomasiyle taçlandı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet Paşa, cesaret ve kararlılıkla barışı inşa ettiler. O masa, özgürlüğün simgesi, bağımsızlığın sembolü, barışın işaretidir.”

"ALTAN ÖYMEN BARIŞIN SESİ OLDU"

Dalgıç, ödülün gerekçesini şöyle açıkladı:

“Mudanya Mütarekesi Barış Yolu Ödülü, 2022’den bu yana düşünce özgürlüğü, emek, kültür ve demokrasi alanlarında barışı inşa eden isimlere takdim ediliyor. Kalemiyle, sözüyle, vicdanıyla barışı savunan; demokrasinin ve insan onurunun sesi olmuş bir isimdi Altan Öymen. Onun yolundan yürüyen herkes barış yolculuğuna katkı veriyor.”

Dalgıç, konuşmasını Atatürk’ün sözleriyle tamamladı:

“Atatürk’ün ‘Yurtta barış, dünyada barış’ sözüyle çizdiği yolda, barışın kenti Mudanya’dan bir kez daha sesleniyoruz. Bugün dünyanın birçok köşesinde çocuklar açlıkla, insanlar savaşla sınanıyor. Özellikle minicik kalplerde büyük acılar yaşanıyor. Çatışmaların, acıların, kayıpların gölgesinde çok acil barışa ihtiyacımız var. Barış içinde yaşamak insanın en temel hakkıdır. Barış inşa edilir, korunur ve çoğalır. Biz sadece kendi kentimiz için değil, tüm insanlık için barış diliyoruz. Barışın ışığı yolumuzu aydınlatmaya devam etsin.”

Seçici Kurul Başkanı Murat Karayalçın, Altan Öymen’in gazetecilik mesleğine olan bağlılığını şöyle anlattı:

“Mudanya bana göre savaş yolunun barış yoluna dönüştüğü kenttir. Küresel olarak Nobel Barış Ödülü var ama biz yöresel olarak bunu yapabiliriz diye düşünüyorum.”

Kurul üyesi Prof. Dr. Mehmet Öznur Alkan da, “Gazeteci kimliğiyle düşünce özgürlüğü mücadelesinde, siyasetçi yönüyle ise temel hak ve özgürlüklerin, demokrasinin güçlü bir savunucusu olması” nedeniyle ödülün Öymen’e verildiğini belirtti.



Ödülü alan kızı Aslı Öymen duygularını şöyle dile getirdi:

“Bu değerli ve anlamlı ödülü babam adına almaktan, barışın simgesi Mudanya’da olmaktan gurur duyuyorum. Babamı kaybedeli 3,5 ay oldu. Onu çok özlüyor, yokluğunu çok hissediyorum. Babamla çok yakındık. Yakın meslekler yapıyorduk. Ben onun izinden gittim. O benim yol göstericim, pusulamdı. Son gününe kadar memleket meselelerine katkı sunmaya devam etti. Onu kaybettik ama ben umudumu çok yüksek tutuyorum. Eğer bizi görüyorsa, babamın da mutlu olacağına inanıyorum.”

Kurul üyesi gazeteci Sedat Ergin, Öymen’i şöyle anlattı:

“Çok kalburüstü bir gazeteciydi. Bakanlıktan genel başkanlığa kadar birçok farklı siyasi unvanı oldu. Ama hiçbir görevi gazetecilik mesleğinin önüne geçmedi. Muhabir ruhunu, heyecanını ve merakını asla kaybetmedi. Merakla soru soran yaman bir muhabirdi.”

Tören kapsamında ayrıca, Altan Öymen’in kitapları ve fotoğraflarından oluşan “İlhamın İzleri” başlıklı bir sergi açıldı.