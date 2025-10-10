Azmin yaşı olmaz! 63'lük delikanlı üniversitede

Antalya’da yaşayan 63 yaşındaki emekli edebiyat öğretmeni İsmet Güler, meslek hayatına 1985’te Atatürk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun olduktan sonra başladı. Güler 2020’de emekli oldu. Güler, öğretmenliği boyunca tiyatro şenliklerinden bilgi yarışmalarına kadar pek çok etkinlikte aktif rol aldığını belirterek, “35 yıl boyunca çok renkli bir öğretmenlik yaptım” dedi.

"BİR DE BEN DENEMEK İSTEDİM"

Emeklilik sonrası boş durmayan Güler, 2022’de yeniden üniversite sınavına girerek Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nü kazandı. Bu kararda kardeşi önemli bir rol oynadığını Güler şöyle anlattı:

"Kardeşim Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. Onun üniversite tercihini ben yapmıştım. Zaman zaman yaşadığı sıkıntılar sonrası ‘Acaba ona kötülük mü ettim’ diye düşündüm. Bu da beni iletişim alanına yönlendiren etkenlerden biri oldu. Bir de ben denemek istedim"

SPOR SPİKERİ OLMAK İSTEMİŞ

İletişim fakültesinde okuma hayalinin geçmişe dayandığını anlatan Güler, “Gençliğimde spor spikeri olmayı çok istemiştim. O dönem radyo yaygındı, hatta sesli antrenmanlar yapardım. Ama şartlardan dolayı öğretmenliği tercih ettim. İçimde kalan bu hevesi emeklilikten sonra hayata geçirmek istedim” dedi.

İkinci üniversite deneyiminin kendisine enerji verdiğini söyleyen Güler, şöyle konuştu:

"Gençlerle bir arada olmak olağanüstü bir keyif. Onlarla ders çalışmak, sohbet etmek, aynı sıraları paylaşmak beni daha zinde hissettiriyor. Bilgisayar tabanlı derslerde zorlanıyorum ama öğrencilerden destek alıyorum. En çok da gençlerle iletişim halinde olmak bana enerji veriyor"

Öğrencilerin kendisine bazen "hocam", bazen "ağabey" dediğini anlatan Güler, bu durumdan memnun olduğunu belirterek, “Öğretmenlik ve öğrencilik çok farklı pozisyonlar ama ikisini de yaşadım. Derslerde hocalar bizden fikir istediğinde katkı sunuyorum ama çoğunlukla gençlerin söz almasını tercih ediyorum” dedi.

Boş durmayı sevmediğini ve öğrenmeye devam etmek istediğini belirten Güler, şunları ifade etti: