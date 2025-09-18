Artık gökyüzündeler! Tam 17 kuş doğaya salındı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (AKÜREM) tedavisi ve rehabilitasyonu tamamlanan 16 kerkenez, 7 şahin ve 4 baykuş doğaya salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 5’inci Bölge Müdürlüğü personelleri tarafından AKÜREM'e peyderpey getirilen yaban hayvanlarından tedavisi ve rehabilitasyonu tamamlanan 16 kerkenez, 7 şahin ve 4 baykuş doğaya salındı.

"9 LEYLEK GÖLETLERİN ÇEVRESİNDE DOĞAYA SALINACAK"

9 leylek ise çeşitli göletlerin çevresinde doğaya salınmak üzere DKMP personellerine teslim edildi. AKÜREM'de yapılan etkinliğe AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Afyonkarahisar Tarım ve Orman Müdürü Özkan Parlak, AKÜREM Müdürü İsmail Aytekin, DKMP 5’inci Bölge Müdürlüğü personeli ile üniversite öğrencileri katıldı.

Kuşların doğaya salınmasının ardından açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Mehmet Karakaş, "Doğanın bir ekosistemi var. Bu ekosistemde yer alan herhangi bir unsurun eksilmesi doğada farklı sorunların ortaya çıkmasına yol açıyor. Hayvan dünyası da ekosistemin en önemli parçalarından birisi. Bu ekosistemdeki özellikle yırtıcı nitelikli hayvanlarımızın, doğanın dengesini koruyan ve sağlayan hayvanlarımızın sağlığı açısından bu hizmeti üniversite olarak önemsiyoruz ve bakanlığımızla birlikte bu hizmeti yürütüyoruz.