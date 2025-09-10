Aptal eve hoş geldiniz!

Analistler, "akıllı ev" teknolojilerine yönelik pazarın parasal değer açısından büyümeye devam edeceği konusunda hemfikir, ancak bu arada, evdeki her şeyin dijitalleştirilmesine karşı sosyal medyada küresel bir sivil hareket yükseliyor.

Giderek daha fazla insan, Wi-Fi, ses kontrolü veya dokunmatik kontrol özelliği olmayan bir buzdolabı, ekmek kızartma makinesi veya LED lamba bulmanın neredeyse imkansız olduğundan şikayet ediyor. Sosyal medyada paylaşılan bir paylaşımda, "Akıllı özelliği olmayan cihazlar için daha fazla ödeme yapmaya hazırım" deniyor.

" Sanat ve El Sanatları canlanma hareketi sanayileşmeye karşı bir tepki olduğu gibi, bugün de 'akıllı ev'e karşı bir tepki görüyoruz. İnsanlar yaşamak için manuel, mekanik ve daha az karmaşık yerler arıyor," diyor stüdyo sahipleri, ünlüler ve teknoloji devleri için Los Angeles'ın en ikonik mimari konutlarından bazılarında çalışmış olan iç mimar Jamie Bush.

DAHA İNSANİ EVLER...

Hollywood'un ünlü isimleri bile artık modern evlerde otonom otomasyondan vazgeçip daha basit ve daha "insani" bir şey istiyor.

Beverly Hills'li iç mimar Carrie Livingston, yenilemek üzere işe alındığı geniş bir çatı katı dairesi için, " Evin tamamında tek bir ışık düğmesi bile bulamadılar," diyor. Müşterileri, odalardaki insan hareketlerine göre tavanlardaki, duvarlardaki ve masa üstlerindeki tüm aydınlatmayı kontrol eden, önceki sahibinin Crestron ev otomasyon sistemini miras almış.

Ralph Lauren, Gwyneth Paltrow ve Dasha Zhukova gibi müşterilerle çalışan Livingston, "Eşi, her gece kalktığında, kocasının yataktan banyoya doğru giderken evin etrafındaki koridorların aydınlanmasını izlemek zorunda kaldığından şikayet ediyordu," diyor. "Bir keresinde, kollarını ne kadar sallasa da ışıkların yanmadığı karanlık bir odaya giriyordu."

Sonuç: Livingston, tüm sistemi kaldırıp her yere manuel anahtarlar takmaya karar verdi. Bu, 100.000 dolardan fazla maliyeti olan "karmaşık bir yenileme"ydi.

Benzer şekilde, Bush yakın zamanda yapılan bir tadilattan bahsediyor; buna "hidroliklerle tezgahtan yemek odası yüksekliğine kadar yükselip alçalan yerleşik bir yemek masası bulunan bir mutfak" dahil. Ancak bunun için bir erişim koduna ihtiyacınız var. Aksi takdirde masa ayakta kalamaz.

"Aptal eve" hoş geldiniz. Compass emlak danışmanı Matt Witek, " Düşük teknolojili ve teknolojisiz evlere olan ilginin arttığını görüyoruz" diyor.

"Alıcılar, kendi kendine yetebilen, sürdürülebilir ve teknoloji odaklı bir yaşam tarzından kaçış sağlayan evler arıyorlar" diye ekliyor.

Mevcut ilanları arasında Los Angeles'ta şebeke bağlantısı olmayan ve akıllı sistemleri olmayan yeni inşa edilmiş bir ev de var. Bunun yerine, pasif ısıtma ve soğutma için pencerelerin (ön ve çatı) stratejik hizalanması ve doğal sıcaklık düzenlemesi için sıkıştırılmış toprak duvarlar bulunuyor.

Witek, düşük teknolojili, otomatik olmayan özelliklerin artık ünlü Hollywood evlerinde bir ayrıcalık olduğunu söylüyor.

Dijital olmayan evin en büyük savunucularından bazıları, teknoloji şirketlerinin liderleridir. Livingston'ın son projelerinden biri, altı kişilik ailesi için "evde mümkün olduğunca az teknoloji" isteyen CrowdStrike'ın eski başkanı içindi ancak aile, yüksek teknolojili bir ev sineması yerine, kitap ve masa oyunlarından oluşan bir kütüphaneyi tercih etti.

Livingston, "Evi daha az dijital ve daha dokunsal hale getirmek, ailenin orada toplanıp evi kullanmasını sağladı" diyor.

Bu arada, sosyal medyada bir çamaşır makinesinin altında şu açıklamanın yer aldığı bir paylaşım dolaşıyor: "Şu anda hiçbir 'akıllı' özelliği olmayan ve her şey için sadece fiziksel düğmeleri, kadranları ve tuşları olan cihazlar için daha fazla para ödemeye hazırım."

Fotoğrafa 10 binin üzerinde beğeni, 1.000'e yakın paylaşım ve "Ben de tam bunu istiyorum" tarzında 1.000'e yakın yorum geldi.

Zihniyetteki değişim, internet çağından önceki ev aletlerine olan ilgiyi artırdı. Açma-kapama arasında kolayca geçiş yapabilen basit ışık anahtarları ve diğer "basit" cihazlar büyük ilgi görüyor.

Ev alıcıları giderek artan bir şekilde dijital aşırı yüklenmeden kaçmaya çalışıyor. "Üst düzey bir alıcıyı çekmek, dış mekanlar da dahil olmak üzere neredeyse her odada düz ekranlar anlamına geliyordu. Ancak günümüzün aşırı otomasyonlu pazarında, aşırı teknoloji büyük bir dezavantaj olabilir," diyor birçok ünlüyle çalışmış Pacific Sotheby's emlakçısı Gillian Flynn.

Son Hollywood müşterisi için televizyonsuz bir ev döşedi. En seçici ve zengin müşterilerin artık "sesle etkinleştirilen klima sistemlerinden ziyade açık hava duşları, gün batımı manzarası ve özgün mimari özellikler gibi şeylere değer verdiğini" söylüyor.