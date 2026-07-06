Anne-kız iki yıl boyunca çöpe atılan malzemelerden ev yaptılar: Airbnb'nin en çok kazanan evi oldu

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Pandemide Başlayan Büyük Toplama Mesaisi

Her şeyin başlangıcı, tüm dünyanın eve kapandığı o zorlu döneme dayanıyor. Bu benzersiz fikir, koronavirüs pandemisi sırasında ortaya çıktı. Edna ve Maria, adalarının sahillerinde her gün karşılaştıkları atık malzemeleri çöpe gitmekten kurtarıp değerlendirmeye karar verdiler.

İnşaatta kullanabilecekleri malzemeleri bulmak ise sandıklarından çok daha uzun sürdü. Cam şişelerin yanı sıra eski ahşap paletler, atılmış eşyalar ve yeni bir amaca hizmet edebileceğine inandıkları diğer tüm malzemeleri sahilden tek tek topladılar. İhtiyaç duydukları her şeyi bir araya getirmeleri tam iki yıl sürdü. Ancak bu uzun hazırlık sürecinden sonra yedi odalı evin inşaatına başlayabildiler. Bugüne kadar toplamda 13.000'den fazla cam şişe toplayan anne-kız, bu şişelerin yaklaşık 8.000 adedini evin yapımında doğrudan kullandı.