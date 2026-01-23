60 yaş üzerine öneriliyor: Yaşlanmayı geciktiriyor

ABD'de yapılan araştırmada, 60 yaşından sonra zona aşısı olanların iltihap düzeylerinin daha düşük olduğu ve hücresel yaşlanmanın daha yavaş ilerlediği tespit edildi.

Journal of Gerontology’de yayımlanan çalışmada, aşının bağışıklık sistemini yeniden şekillendirerek kronik iltihabı azaltabileceği ve bunun yaşlanma hızını düşürebileceği ifade edildi. Daha önce yapılan gözlemsel araştırmalarda ise, zona aşısının kalp krizi, inme ve demans riskini azaltabileceği belirtilmişti.

HER ÜÇ KİŞİDEN BİRİ KARŞILAŞABİLİR

Zona, çocukluk döneminde suçiçeğine yol açan varicella zoster virüsünün yıllar sonra yeniden canlanması sonucu gelişiyor. Sinir dokusunda uzun süre pasif halde kalan virüs, çoğunlukla ilerleyen yaşla birlikte tekrar etkinleşiyor.

Bu yüzden zona aşısı, özellikle 60 yaş ve üzerindeki kişiler için tavsiye ediliyor. Uzmanlara göre aşı yaptırmayan her üç kişiden birinin yaşamı boyunca zona hastalığıyla karşılaşma olasılığı bulunuyor.