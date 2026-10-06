6 Ekim burç yorumları: Geçmişten gelen duygular yoğunlaşıyor

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Venüs retrosuna rağmen bugün gökyüzünde içimizi ısıtan, oldukça olumlu enerjiler var. Sabah saatlerinde Ay’ın Aslan burcundaki Jüpiter ile kavuşumu ve akşamüzeri Heiron ile kurduğu uyumlu açı, kendimizi çok daha rahat ifade etmemizi sağlıyor. Şifalanmaya ve birbirimizi daha derinden anlamaya çok açığız. İçimizdeki neşeyi ortaya çıkarmak, inandığımız bir amaca güvenle sarılmak için harika bir gün.

Öte yandan, Merkür ile geri hareketteki Venüs arasındaki kavuşum tam olarak yarın gece yarısını on geçe kesinleşecek olsa da, etkisini bugünden hissetmeye başlıyoruz. Özellikle akşama doğru geçmişe dair hisler ve ilişkileri sorgulama eğilimi yoğunlaşabilir. Eski bağlantılara ve çözülmemiş meselelere yepyeni bir pencereden bakma şansı bulacağız. Ancak henüz resmin tamamını görmediğimizi ve kalp meselelerini fazla mantığa oturtmaya çalışabileceğimizi unutmamak gerekiyor.