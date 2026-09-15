5.300 kilo dev lastik sanat eseri gibi müzeye taşındı
5,3 ton ağırlığındaki dünyanın en büyük lastiği, Almanya’daki fabrikanın kapanmasıyla çöpe atılmaktan kurtarılarak 70 tonluk vinçle Fransa’daki Ulaşım Müzesi’ne taşındı.
Çöpe Atılmaktan Kurtarılan Sanayi Mirası
Dünyanın en büyük lastiği olarak bilinen ve maden kamyonları için tasarlanan devasa Michelin lastiği, Almanya'nın Karlsruhe kentindeki fabrikanın kapanmasının ardından Fransa'nın Alsace bölgesine taşındı. Wissembourg kasabasındaki Ulaşım Müzesi’ne getirilen bu dev eser, çöpe atılmaktan son anda kurtarılarak koruma altına alındı.
Kapanan Tarihi Fabrikanın Son Hatırası
1931 yılında üretime başlayan ve yılda yaklaşık 1,8 milyon ticari araç lastiği üreten tarihi fabrika, 2025 yılı sonunda kapılarını kalıcı olarak kapattı. Çoğunluğu Alsace bölgesinden olan fabrika çalışanlarının özel girişimi sayesinde, tesiste bulunan Concorde ve Mirage III uçak lastiği replikaları da dâhil olmak üzere yaklaşık 50 tarihi parça müze koleksiyonuna kazandırıldı.
600 Ton Taşıma Kapasiteli Maden Canavarı
Müzenin en dikkat çekici parçası olan 5.300 kilogram ağırlığındaki "59/80 R63" kodlu lastik, sadece görsel amaçlı üretilmedi. Taş ocakları ve dev madenlerde kullanılan, toplamda 600 tona kadar yük taşıyabilen damperli kamyonlar için özel olarak geliştirilen bu lastik, mühendislik sınırlarını zorlayan simgesel bir teknoloji örneği.
Fırtınalara Karşı Betonla Sabitlenmiş Yapı
Devasa lastik, Karlsruhe'deki fabrika binasının önünde karşılama noktası olarak sergilenirken sert rüzgarlara ve fırtınalara dayanabilmesi için içine özel bir yapıyla yaklaşık 2 ton beton dökülerek sabitlenmişti. Taşınma süreci başlamadan önce ilk iş olarak lastiğin içine yerleştirilen bu ağır beton kütlesi gönüllüler tarafından titizlikle çıkarıldı.
70 Tonluk Vinçle Gerçekleşen Zorlu Lojistik
Lastiğin Almanya'dan Fransa'ya nakliyesi son derece karmaşık bir operasyona sahne oldu. Beton temizliği yapıldıktan sonra 70 tonluk özel bir vinç yardımıyla kaldırılan dev kütle, kamyona yüklenerek 45 kilometrelik mesafeyi sorunsuz bir şekilde katetti ve yeni evine ulaştırıldı.
Işıklandırılan Parkın Yeni Odak Noktası
Wissembourg'daki müzeye ulaşan dev lastik, park alanındaki tramvay hattının hemen önüne yerleştirildi. İçi özel bir aydınlatma sistemiyle donatılarak caddeden geçenlerin de rahatça görebileceği bir anıta dönüştürülen bu eser; 8.000 metrekareden fazla alanda 180'den fazla tarihi araca ev sahipliği yapan müzenin gözbebeği oldu.