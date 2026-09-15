5.300 kilo dev lastik sanat eseri gibi müzeye taşındı

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600 Ton Taşıma Kapasiteli Maden Canavarı

Müzenin en dikkat çekici parçası olan 5.300 kilogram ağırlığındaki "59/80 R63" kodlu lastik, sadece görsel amaçlı üretilmedi. Taş ocakları ve dev madenlerde kullanılan, toplamda 600 tona kadar yük taşıyabilen damperli kamyonlar için özel olarak geliştirilen bu lastik, mühendislik sınırlarını zorlayan simgesel bir teknoloji örneği.