48 yavru doğurmuştu: Caretta carettalar denizle buluştu

Yayınlanma:
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, temmuz ayında yuva yapıp, yumurta bırakan caretta caretta cinsi iri baş deniz kaplumbağasının 48 yavrusu denizle buluştu.

Kuşadası'nın Davutlar Mahallesi’nde bulunan Sevgi Plajı’na temmuz ayında caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası yumurta bıraktı. Durumu fark eden çevre sakinleri yetkililere haber verdi.

Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü uzmanları ile Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) girişimiyle caretta carettanın yuvalama alanı korumaya alındı.

43 GÜN SONRA YAVRULAR ÇIKAMAYA BAŞLADI

Etrafı çitle çevrilen caretta caretta yuvasından 43 gün sonra yavrular çıkmaya başladı. Çevre sakinleri ile EKODOSD üyeleri, dün yuvadan çıkan 48 yavrunun sağlıklı şekilde denize ulaşabilmeleri için seferber oldu.

Yavruların, şehir ışıklarından etkilenmemesi için yuvalama alanından denize doğru kanal açıldı. Carretta caretta yavruları, bu kanalı kullanarak denize ulaştı. Yavruların sorunsuz bir şekilde denizle buluşmaları çevre sakinlerini de sevindirdi.

"CARETTA SAYISINDA BİR ARTIŞ GÖZLEMLEMEKTEYİZ"

Kuşadası'nın caretta caretta cinsi deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı dışında kaldığını belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Son yıllarda küresel ölçekte yaşanan iklim değişikliklerine bağlı olarak ilçemize yumurta bırakan caretta caretta sayısında bir artış gözlemlemekteyiz. Ancak bu durumun devam edebilmesi için denizlerimizi temiz tutmak zorundayız. Yaklaşık 20 kilometrelik kumsalı olan Kuşadası'nın ilerleyen dönemde 'Yuvalama Alanı' statüsüne alınmasını bekliyoruz" dedi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

