Halk TV Yaşam 40 derece sıcağa "bana mısın" demiyorlar! Yaz boyunca çiçek açmaktan vazgeçmeyenler

40 derece sıcağa "bana mısın" demiyorlar! Yaz boyunca çiçek açmaktan vazgeçmeyenler Yazın kavurucu sıcakları ve tüm gün süren güneş, balkon bitkilerini hızla soldurur. Ancak gölge istemeyen, 40 dereceye ve kuraklığa meydan okuyan dirençli türler de var. En sıcak günlerde bile renklerini kaybetmeyen en güçlü çiçekler:

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