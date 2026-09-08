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40 derece sıcağa "bana mısın" demiyorlar! Yaz boyunca çiçek açmaktan vazgeçmeyenler

Yazın kavurucu sıcakları ve tüm gün süren güneş, balkon bitkilerini hızla soldurur. Ancak gölge istemeyen, 40 dereceye ve kuraklığa meydan okuyan dirençli türler de var. En sıcak günlerde bile renklerini kaybetmeyen en güçlü çiçekler:

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40 derece sıcağa "bana mısın" demiyorlar! Yaz boyunca çiçek açmaktan vazgeçmeyenler - Fotoğraf: 1
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Zinya / Kirli Hanım Çiçeği (Zinnia)

Sıcaklık Dayanıklılığı: 40 derece üstü kavurucu sıcaklarda ve tam güneş altında rengini hiç kaybetmez.

Özellikleri: Kuraklığa son derece dayanıklıdır. Pembe, kırmızı, turuncu ve sarı gibi çok canlı renklerde katmerli çiçekler açar.

Bakımı: Toprağı tamamen kurumadıkça sulama istemez, bakımı en zahmetsiz yaz çiçeklerindendir.

40 derece sıcağa "bana mısın" demiyorlar! Yaz boyunca çiçek açmaktan vazgeçmeyenler - Fotoğraf: 2
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İpek Çiçeği / Portulaca (Portulaca grandiflora)

Sıcaklık Dayanıklılığı: "Güneş güzeli" olarak da bilinir; güneş ne kadar yakıcıysa çiçeklerini o kadar neşeyle açar.

Özellikleri: Etli (sukulent benzeri) yaprakları sayesinde bünyesinde su depolar. Taş bahçeleri, balkon saksıları ve teraslar için mükemmeldir.

Bakımı: Susuzluğa inanılmaz dirençlidir, az sulama ile tüm yaz boyunca rengarenk kalır.

40 derece sıcağa "bana mısın" demiyorlar! Yaz boyunca çiçek açmaktan vazgeçmeyenler - Fotoğraf: 3
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Rozet Çiçeği / Cezayir Menekşesi (Vinca)

Sıcaklık Dayanıklılığı: Nemli ve aşırı sıcak havalarda bile yapraklarını veya çiçeklerini hiç dökmez.

Özellikleri: Deri gibi parlak koyu yeşil yaprakları ve ortası koyu renkli beyaz, pembe, mor çiçekleri vardır.

Bakımı: Sıcaklık ne kadar artarsa artsın formunu bozmayan, hastalık ve zararlılara karşı en dirençli bitkilerdendir.

40 derece sıcağa "bana mısın" demiyorlar! Yaz boyunca çiçek açmaktan vazgeçmeyenler - Fotoğraf: 4
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Bodrum Papatyası (Osteospermum)

Sıcaklık Dayanıklılığı: Güneşli teraslar ve güneye bakan balkonlar için biçilmiş kaftandır.

Özellikleri: Mor, sarı, turuncu ve beyaz tonlarında papatya formunda yoğun çiçekler verir.

Bakımı: Güneşi doğrudan almayı çok sever, suyu süzüren topraklarda uzun süre canlı kalır.

40 derece sıcağa "bana mısın" demiyorlar! Yaz boyunca çiçek açmaktan vazgeçmeyenler - Fotoğraf: 5
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Kadife Çiçeği (Tagetes)

Sıcaklık Dayanıklılığı: 40 dereceye varan kavurucu sıcaklara, doğrudan güneşe ve kuraklığa karşı inanılmaz derecede dayanıklıdır.

Çiçeklenme Dönemi: Yaz başından sonbaharın ilk serin günlerine kadar kesintisiz olarak sarı, turuncu ve koyu kırmızı tonlarında çiçek açar.

Bahçe Dostu: Kendine has kokusu sayesinde domates, biber ve çilek gibi sebzeleri zararlılardan korur. Aynı zamanda arıları ve kelebekleri kendine çeker.

Bakım İpuçları:

Bol güneş alan ve suyu iyi süzüren geçirgen toprakları sever.

Kök saldıktan sonra haftada iki kez sulamak yeterlidir. Çok sıcak günlerde sulama sabah erken veya akşam saatlerinde yapılmalıdır.

Solan çiçeklerin düzenli koparılması, yeni tomurcukların çıkmasını teşvik eder.

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