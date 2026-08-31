31 Ağustos burç yorumları: Yeni başlangıçlar geliyor

1 13

Güneş sisteminin iki dev gezegeni olan Jüpiter ve Satürn bugün uyumlu bir üçgen açı oluşturuyor. Bu etki 2027 yılının Nisan ve Temmuz aylarında tekrarlayacak üçlü serinin ilk adımı olma özelliğini taşıyor.

Uzun vadeli yansımaları olan bu gökyüzü hareketi, somut hedeflerimiz doğrultusunda kararlılıkla çaba göstermemiz için bizi cesaretlendiriyor. Ayakları yere basan, gerçekçi bir tutum sergilediğimiz ve sade zevklerin tadını çıkardığımız bu süreçte, elde ettiğimiz somut başarılar derin bir tatmin duygusu veriyor.

Küçük ama istikrarlı iyileştirmelerin meyve vereceği bir dönemdeyiz, daha önce sınır olarak gördüğümüz alanlarda yeni imkanlar fark edebilir, aşırılığa kaçmadan makul hedefler belirleyebiliriz. Dengeli bir duruş sergilemek başarının anahtarı durumunda.

Gün boyunca geleceğe odaklı ve zaman zaman sabırsız Koç burcunda ilerleyen Ay, doğrudan sonuca varma ve yeni bir başlangıç yapma arzusunu tetikliyor. Öğleden sonra yaşanacak Ay-Venüs karşıtlığı duygusal ilişkileri biraz karmaşıklaştırsa da Ay'ın net tavrı hedeflerimizden sapmamızı engelliyor.

Öte yandan, yarın kesinleşecek Mars-Satürn karesinin etkisi adım adım yaklaşırken gökyüzündeki hava belirgin şekilde sertleşiyor, hırs ve başarı odaklılığımız artarken isteklerimizi vurgulamakta veya adımlarımızı atmakta bazı engellerle karşılaşabiliriz.