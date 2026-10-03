3 Ekim burç yorumu: Venüs retrosu başlıyor!
Beklenen gün geldi çattı! Venüs, 13 Kasım'a kadar sürecek olan Akrep burcundaki retrosuna bugün resmen başlıyor. İlişkilerde ve finansal ortaklıklarda eski defterleri aralayacak bu kritik süreçte her zamankinden çok daha dikkatli olmak gerekiyor.
Bugün gökyüzünde, hayatımızın hem duygusal hem de eylemsel alanlarını derinden sarsacak oldukça güçlü ve dönüştürücü iki büyük hareket meydana geliyor. Saat 10:16 itibarıyla Venüs, Akrep burcunda geri hareketine başlıyor ve bu retro döngüsü 13 Kasım'a kadar hayatımızda önemli bir yer tutacak. 25 Ekim'e kadar Akrep burcunda gerileyecek olan Venüs, ardından Terazi burcuna geçerek retro yolculuğunu tamamlayacak. Bu altı haftalık süreçte ilişkilerimiz, finansal durumumuz ve özgüven algımızda çözülmemiş eski meseleler yeniden önümüze gelecek. Ortaklıklar, yatırımlar ve romantik ilişkiler adına yepyeni başlangıçlar yapmaktan ziyade, durup nerede olduğumuzu değerlendirmemiz gereken bir döneme adım atıyoruz.
Venüs'ün Akrep burcunda ve düşüş pozisyonunda olduğu bu hassas dönemde; saç kesimi, estetik müdahaleler veya köklü imaj değişiklikleri gibi güzellik işlemlerinden uzak durmak en doğrusudur. Venüs'ün temsil ettiği estetik ve maddi konularda gökyüzü şu an pek destekleyici bir enerji sunmadığı için, büyük finansal girişimlere kalkışmak da beklediğiniz o verimli sonuçları getirmeyebilir.
Günün bir diğer sarsıcı enerjisi ise saat 13:38'de kesinleşen Mars ve Plüton arasındaki sert karşıtlıktan geliyor. Gökyüzündeki bu güç savaşı, içimizde bastırdığımız korkuları, gizli gündemleri ve yüzleşmekten kaçındığımız hırsları bir anda gün yüzüne çıkarabilir. Kontrolü ele alma dürtüsü ve inatlaşmalar, dış dünyada sert direnişlerle karşılaşmamıza yol açacaktır. Çevresel faktörlerin kişisel gücümüzü zayıflattığını hissetsek de, bu yüzleşmeler aslında kendi motivasyonlarımızı anlamamız için büyük bir fırsat sunuyor. Ortaya saçılan yoğun duyguları bastırmak yerine onları sakince gözlemlemek, bu kışkırtıcı enerjiyi kendi lehimize çevirmenin en güvenli yolu olacak.
Koç Burcu (21 Mart – 19 Nisan)
Sevgili Koç, günün erken saatlerinde arkadaşlık ilişkilerinizde hassas ve gergin bir zemin oluşabilir. Çevrenizdeki bazı insanların kendi fikirlerine inatla tutunduğunu ve alttan alta bir güç savaşı yürüttüğünü fark edebilirsiniz. Bu tür inatlaşmalar uzlaşmaya değil sadece gereksiz bir strese yol açacağı için, tartışmaların içine çekilmekten özenle kaçınmalısınız. Diğer yandan bugün başlayan ve 13 Kasım'a kadar sürecek olan Venüs retrosu, hayatınızın belirli alanlarında vitesi düşürmenizi gerektiriyor. Bilhassa finansal ortaklıklar, borçlar, vergiler ve romantik ilişkileriniz bu gerilemeden yoğun bir şekilde etkilenecek. Önümüzdeki altı haftalık süreçte kesin kararlar almak yerine, geçmişten gelen sorunlara farklı açılardan yaklaşarak ihtiyaçlarınızı yeniden tartmalısınız.
Günün Tavsiyesi: Çevrenizdeki anlamsız güç savaşlarına çekilmek yerine, enerjinizi kendi duygusal ve maddi sınırlarınızı korumaya ayırın.
Boğa Burcu (20 Nisan – 20 Mayıs)
Sevgili Boğa, bugün savunduğunuz bir fikir veya heyecanla başladığınız bir proje çevrenizden sert tepkiler alabilir. Kendinizi köşeye sıkışmış ya da kısıtlanmış hissediyorsanız, durumu daha da alevlendirecek hamlelerden uzak durmanızda fayda var. Yönetici gezegeniniz Venüs'ün bugün başlayan retro hareketi, 13 Kasım'a kadar sürecek uzun bir hesaplaşma döneminin kapılarını aralıyor. Bu döngü, göz ardı ettiğiniz duygularınızla ve değer yargılarınızla yeniden bağ kurmanız için size eşsiz bir fırsat sunuyor. Özellikle 25 Ekim'e kadar olan süreçte ikili ilişkilerinize, ortaklıklarınıza ve sağlığınıza yepyeni bir gözle bakacaksınız. Hayattan yeterince keyif alıp almadığınızı sorgulayacağınız bu dönemde, işleri aceleye getirmeden sizin için gerçekten neyin önemli olduğunu keşfetmeye odaklanmalısınız.
Günün Tavsiyesi: Karşınıza çıkan engellere inatla direnmek yerine, biraz yavaşlayıp hayatta size gerçekten neyin keyif verdiğini sorgulayın.
İkizler Burcu (21 Mayıs – 20 Haziran)
Sevgili İkizler, bugün çevrenizdeki insanlarla kurduğunuz iletişim, sıradan bir fikir ayrılığının bile aniden büyüyebileceği gergin bir atmosfere sahip. İnsanların kendi bildiklerine hiçbir mantıklı dayanağı olmadan, sırf kontrolü elde tutmak adına körü körüne sarıldığını görebilirsiniz. Fikirlerinizi dile getirirken veya bir tartışmaya dahil olurken olayları kişiselleştirmemeye özen göstermelisiniz. Aynı zamanda bugün başlayan Venüs retrosu, dikkatinizi geçmişe ve bugüne kadar görmezden geldiğiniz arzularınıza çekiyor. Çalışma ortamınız ve sağlığınızla ilgili konular 25 Ekim'e kadar biraz karmaşık bir hal alabilir. İş hayatınızda keyif aldığınız detayları yeniden değerlendirmeniz gerekebilir. Retro döngüsü boyunca aşk hayatınızda kadersel karşılaşmalar yaşanma ihtimali yüksek olsa da, eski anılara tamamen saplanıp kalmadan sadece sizin için değerli olanları ayıklamalısınız.
Günün Tavsiyesi: Çevrenizdeki kışkırtıcı tartışmalara taraf olmak yerine, enerjinizi sizi aşağı çeken eski alışkanlıklardan kurtulmaya harcayın.
Yengeç Burcu (21 Haziran – 22 Temmuz)
Sevgili Yengeç, bugün gökyüzündeki Mars-Plüton karşıtlığı sebebiyle değerlerinizi, yeteneklerinizi ve hatta harcamalarınızı sert bir şekilde savunmak zorunda kalabilirsiniz. Kendinizi başkalarına kanıtlama dürtüsüyle hareket etme eğiliminiz yüksek; bu yüzden hayati kararları bugün almaktan kesinlikle kaçınmalısınız. Diğer taraftan Venüs'ün geri hareketine başlamasıyla birlikte 13 Kasım'a kadar sürecek derin bir değerlendirme sürecine giriyorsunuz. 25 Ekim'e kadar olan ilk yarıda yaratıcı projelerinizi, romantik bağlarınızı ve ailevi meseleleri çok daha eleştirel bir gözle inceleyebilirsiniz. Geçmişte kalan aşklar yeniden gündeme gelebilir ya da mevcut ilişkinizde karşınızdaki kişiyi anlamakta zorlandığınızı hissedebilirsiniz. Beklemede kalıyormuş gibi hissetseniz de bu süreç, aslında hayatınıza çok daha sağlam temellerle devam etmeniz için gerekli altyapıyı hazırlıyor.
Günün Tavsiyesi: Kendinizi ve harcamalarınızı başkalarına kanıtlama telaşından sıyrılıp, büyük kararlar almadan önce sessizce beklemede kalın.
Aslan Burcu (23 Temmuz – 22 Ağustos)
Sevgili Aslan, bugün düşüncelerinizi, planlarınızı ve tutkularınızı çevrenizle paylaşırken beklenmedik bir inatçılıkla veya kabul görememe hissiyle karşılaşabilirsiniz. Bir şeyleri zorla oldurmaya çalışmaktan vazgeçmeli ve kendinize karşı çok daha şefkatli yaklaşmalısınız. Bugün başlayan ve altı hafta sürecek olan Venüs retrosu, ilk etapta odağınızı doğrudan ev ve aile yaşantınıza çeviriyor. 25 Ekim'e kadar olan süreçte hane içindeki huzursuzluklarla yüzleşebilir ya da geçmişten gelen ailevi meseleleri yeniden çözmek durumunda kalabilirsiniz. Bu dönem, imkanların kısıtlı olduğu anlarda kendi içsel gücünüze güvenmeyi öğrenmeniz için oldukça değerlidir. 25 Ekim'den sonra ise eski ilişkiler ve yarım kalmış projeler zihninizi meşgul etmeye başlayacak, bu yüzden büyük kararlar almak yerine sadece yaşananları sindirmeye odaklanmalısınız.
Günün Tavsiyesi: Dışarıdan onay beklemek veya fikirlerinizi zorla kabul ettirmeye çalışmak yerine, kendi iç dünyanızdaki huzuru sağlamaya odaklanın.
Başak Burcu (23 Ağustos – 22 Eylül)
Sevgili Başak, günün erken saatlerinde giriştiğiniz tartışmalar bir anda çözümsüzlüğe ve tıkanıklıklara sürüklenebilir. Yüreğinizdekileri dökmek veya önemli bir meseleyi masaya yatırmak için karşınızdakilerin çok daha açık görüşlü olduğu ileri bir zamanı beklemelisiniz. Bugün başlayan Venüs retrosu, 25 Ekim'e kadar iletişim ve yakın çevre alanınızda geçmiş konuları karşınıza çıkaracak. Ardından 13 Kasım'a kadar olan süreçte ise tüm odağınız maddi kaynaklarınız, harcamalarınız ve özgüveniniz üzerinde toplanacak. Askıda kalan bir eğitim veya beklediğiniz bir başvuru süreci can sıkıcı gibi görünse de, bu bekleme aşaması size planlarınızı baştan aşağı yenileme fırsatı sunuyor. Finansal konularda beklemede kalsanız dahi, yeteneklerinizi kullanarak yepyeni ve yaratıcı gelir kapıları keşfetmeniz son derece olası.
Günün Tavsiyesi: Çözümsüz görünen tartışmalarda ısrarcı olmak yerine, geri adım atıp enerjinizi elinizdeki maddi ve manevi kaynakları yönetmeye yönlendirin.
Terazi Burcu (23 Eylül – 22 Ekim)
Sevgili Terazi, bugün bir ilişkinizde veya değer verdiğiniz bir kişiyle ilgili aniden hararetlenen, oldukça karmaşık duygularla başa çıkmak durumunda kalabilirsiniz. Meselelerin kalbine inmeden önce kendi içinizdeki duygu düğümlerini çözmeli, üstü örtülmüş sorunlarla dürüstçe yüzleşmelisiniz. Yönetici gezegeniniz Venüs'ün bugün başlayan retro hareketi, 13 Kasım'a kadar sürecek ve finansal konulardan başlayarak doğrudan sizin burcunuzda son bulacak. Bu altı haftalık döngüde konfora, sahip olduğunuz değerlere ve kendinize biçtiğiniz değere bakış açınız tamamen değişecek. Hayatınızı kökten değiştirecek finansal veya duygusal kararlar almaktan kaçınmalı, bütçenizi yeniden gözden geçirmelisiniz. Büyük ve pahalı harcamalar yapmak için pek uygun bir zaman olmasa da, detayları görebilen gözünüz sayesinde harika fırsatlar yakalayabilirsiniz.
Günün Tavsiyesi: Hem maddi konularda hem de ilişkilerinizde büyük adımlar atmak yerine, bu süreci neye gerçekten değer verdiğinizi sakince gözden geçirmeye ayırın.
Akrep Burcu (23 Ekim – 21 Kasım)
Sevgili Akrep, bugün derinlere gömülmüş eski acılar ve kırgınlıklar beklenmedik bir şekilde karşınıza dikilebilir. Sırların açığa çıkması ya da gizli saklı meselelerin aydınlanması ilk etapta oldukça rahatsız edici görünse de, uzun vadede sizi çok daha ferah bir zihne kavuşturacaktır. Bugün başlayan Venüs retrosu tam olarak sizin burcunuzda gerçekleşiyor ve bu durum süreci sizin için daha da kişisel kılıyor. 10 Eylül'den bu yana üzerinize çektiğiniz ilgi ve cazibe devam etse de, retro sebebiyle aşka ve ilişkilere dair konularda biraz daha içe kapanık ve tereddütlü bir ruh haline bürünebilirsiniz. Dış görünüşünüz, imajınız ve ikili ilişkilerinizle ilgili yeni farkındalıklar edinseniz bile yapacağınız değişiklikleri retro sonrasına bırakmakta fayda var.
Günün Tavsiyesi: Geçmişin aniden su yüzüne çıkan kırgınlıklarını deşmek yerine, bu dönemi kendi içsel ihtiyaçlarınızı sakince anlamak için bir değerlendirin.
Yay Burcu (22 Kasım – 21 Aralık)
Sevgili Yay, bugün çevrenizdeki çatışmacı ve kışkırtıcı enerjiler büyük bir patlamaya zemin hazırlayabilir, bu yüzden ne söylediğinize ve kendinizi nasıl ifade ettiğinize ekstra özen göstermelisiniz. Size veya karşı tarafa gelişim imkanı sunmayan hiçbir tartışmanın galibi olmayacağını unutmamalısınız. Venüs'ün bugün başlayan retro hareketi, 10 Eylül'den bu yana gizli düyanızda hissettiğiniz karmaşık duyguları daha da derinleştiriyor. Önümüzdeki haftalarda geçmiş ilişkiler, fedakarlıklar ve gizli kalmış meseleler hayatınızda güçlü bir şekilde yer tutacak. Ortaya çıkan yeni bilgiler veya sırlar mevcut planlarınızı ve ittifaklarınızı baştan aşağı sorgulamanıza neden olabilir. Geçmişten gelen insanlarla yaşanacak sürpriz karşılaşmalar, aşk hayatınızı ve size keyif veren unsurları yeniden yapılandırmanız için büyük bir zemin hazırlıyor.
Günün Tavsiyesi: Size hiçbir fayda sağlamayacak tartışmalara girip haklı çıkmaya çalışmak yerine, geçmişin yüklerinden arınıp ruhunuzu hafifletmeye bakın.
Oğlak Burcu (22 Aralık – 19 Ocak)
Sevgili Oğlak, günün ilk saatlerinde insanları ikna etmeye çalışırken baskıcı ve ağır bir tutum sergilemekten kaçınmalısınız. Mars-Plüton karşıtlığı, özellikle paylaşımlar ve değerler konusunda kurduğunuz ilişkileri oldukça çetrefilli bir hale getiriyor. Eğer bir haksızlığa uğradığınızı düşünüyorsanız bunu elbette dile getirmelisiniz; ancak insanların her sözü yanlış anlamaya müsait olduğu böylesi bir günde, kelimelerinizi ve ses tonunuzu olabildiğince yumuşak tutmalısınız. Öte yandan bugün başlayan Venüs retrosu, ilk haftalarında doğrudan sosyal çevrenizi ve arkadaşlıklarınızı mercek altına alıyor. Sosyal hayatınızda kendinizi arafta kalmış veya bekletiliyor gibi hissedebilirsiniz. 25 Ekim'den itibaren ise kariyeriniz ve itibarınızla ilgili konuları yeniden ele almanız gerekecek.
Günün Tavsiyesi: Haklılığınızı kanıtlama hırsıyla insanları zorlamak yerine, olayları kendi doğal akışına bırakarak sabrın gücünden faydalanın.
Kova Burcu (20 Ocak – 18 Şubat)
Sevgili Kova, bugün çevrenizdekiler sabrınızı taşırmak için adeta damarınıza basıyor gibi hissedebilirsiniz. İnatçı tavrınız ve olaylara fazla hızlı tepki verme eğiliminiz, sizi anlamsız bir tartışmanın tam ortasına çekebilir. İnsanların üzerindeki etkinizi görmek adına onları kışkırtmaktan kesinlikle kaçınmalısınız. İlişki dinamiklerinin son derece karmaşık olduğu bugün, hassas konulara girmeden önce ortamın havasını yoklayıp beklemede kalmak çok daha akıllıca olacak. Bugün başlayan ve altı hafta sürecek olan Venüs retrosu, mesleki hedeflerinizi ve itibarınızı yeniden gözden geçirmeniz için sizi zorluyor. İş hayatınızda yaptığınız şeylerden gerçekten keyif alıp almadığınızı sorgulayabilir, eski sorunlarla yeniden yüzleşmek durumunda kalabilirsiniz.
Günün Tavsiyesi: Sizi kışkırtmaya çalışanlara anlık tepkiler verip ipleri germek yerine, bir adım geride durup atmosferi sakince gözlemlemeyi seçin.
Balık Burcu (19 Şubat – 20 Mart)
Sevgili Balık, günün erken saatlerinde üzerinize kaldıramayacağınız kadar yük almaktan ve küçük hataları gereğinden fazla kafanıza takmaktan kaçınmalısınız. Bugün karşınıza çıkan ve içinizi sıkan durumlar, aslında iyileşmeniz gereken alanları size gösterecek. Diğer yandan Venüs bugün geri hareketine başlıyor ve 25 Ekim'e kadar macera, inançlar ve keşif alanınızda etkisini gösterece, sonrasında ise doğrudan içsel derinliklerinizi sorgulatacak. İlişkilere, finansal bağlara ve eğitime dair eski duygularınızı yeniden masaya yatıracağınız bu dönemde, iletişiminizde ya da projelerinizde ciddi revizyonlar yapmanız gerekebilir.
Günün Tavsiyesi: Planlarınızdaki gecikmeleri ve ufak pürüzleri can sıkıcı birer engel olarak değil, işleri daha sağlam temellere oturtmak için sunulmuş bir fırsat olarak görün.