3 Ekim burç yorumu: Venüs retrosu başlıyor!

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Bugün gökyüzünde, hayatımızın hem duygusal hem de eylemsel alanlarını derinden sarsacak oldukça güçlü ve dönüştürücü iki büyük hareket meydana geliyor. Saat 10:16 itibarıyla Venüs, Akrep burcunda geri hareketine başlıyor ve bu retro döngüsü 13 Kasım'a kadar hayatımızda önemli bir yer tutacak. 25 Ekim'e kadar Akrep burcunda gerileyecek olan Venüs, ardından Terazi burcuna geçerek retro yolculuğunu tamamlayacak. Bu altı haftalık süreçte ilişkilerimiz, finansal durumumuz ve özgüven algımızda çözülmemiş eski meseleler yeniden önümüze gelecek. Ortaklıklar, yatırımlar ve romantik ilişkiler adına yepyeni başlangıçlar yapmaktan ziyade, durup nerede olduğumuzu değerlendirmemiz gereken bir döneme adım atıyoruz.

Venüs'ün Akrep burcunda ve düşüş pozisyonunda olduğu bu hassas dönemde; saç kesimi, estetik müdahaleler veya köklü imaj değişiklikleri gibi güzellik işlemlerinden uzak durmak en doğrusudur. Venüs'ün temsil ettiği estetik ve maddi konularda gökyüzü şu an pek destekleyici bir enerji sunmadığı için, büyük finansal girişimlere kalkışmak da beklediğiniz o verimli sonuçları getirmeyebilir.

Günün bir diğer sarsıcı enerjisi ise saat 13:38'de kesinleşen Mars ve Plüton arasındaki sert karşıtlıktan geliyor. Gökyüzündeki bu güç savaşı, içimizde bastırdığımız korkuları, gizli gündemleri ve yüzleşmekten kaçındığımız hırsları bir anda gün yüzüne çıkarabilir. Kontrolü ele alma dürtüsü ve inatlaşmalar, dış dünyada sert direnişlerle karşılaşmamıza yol açacaktır. Çevresel faktörlerin kişisel gücümüzü zayıflattığını hissetsek de, bu yüzleşmeler aslında kendi motivasyonlarımızı anlamamız için büyük bir fırsat sunuyor. Ortaya saçılan yoğun duyguları bastırmak yerine onları sakince gözlemlemek, bu kışkırtıcı enerjiyi kendi lehimize çevirmenin en güvenli yolu olacak.