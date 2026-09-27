27 Eylül burç yorumları: Eski yaralar deşiliyor

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27 Eylül Pazar günü gökyüzü, duygusal dengelerimizi sınayan ve derinlerde kalmış hassasiyetleri yüzeye çıkaran zorlayıcı bir enerjiye sahne oluyor. Mars yarın Aslan burcuna geçiş yapmaya hazırlanıyor; ancak bu geçişi tamamlamadan hemen önce yaralı şifacı Heiron ile çetrefilli bir kare açı oluşturuyor. Bu sert etkileşim sebebiyle eski duygusal yaralarımızın adeta yeniden açıldığını hissedebiliriz. Gün genelinde üzerimizde yoğun bir baskı, içsel bir gerginlik ve huzursuz bir alınganlık havası hissedilebilir.

Böyle bir gökyüzü etkisi altındayken hem arzularımızı hem de içimizde biriken öfkeyi açık, net ve dolaysız bir dille ifade etmekte epey zorlanabiliriz. Kendimizi savunmaya geçmeye hazır, fazlasıyla kırılgan ve alıngan bir ruh halinde bulmamız son derece olası. Dolayısıyla bugün bizi neyin tetiklediğini, neyin aşağı çektiğini ya da moralimizi neyin bozduğunu samimiyetle anlamaya çalışmak büyük önem taşıyor. Dış dünyayla lüzumsuz sürtüşmelere girmek yerine, durup kendimizi sorgulama ve öz eleştiri yapmak günün anahtarı olacaktır.