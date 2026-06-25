26 Haziran 2026 Cuma burç yorumu

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♏ Akrep ve Yükselen Akrep

Günlük Yaşam: Çevrenizdeki insanların hayatınıza çok fazla müdahale ettiğini veya üzerinize geldiğini hissedebilirsiniz. Başkalarının ne istediğine çok fazla kulak asmadan kendi bildiğiniz dürüst doğrultuda ilerlemeniz önemli.



Kariyer/Finans: Aile içi veya ebeveynlerle olan ilişkilerde ve ortaklı finansal konularda iplerin gerilmemesine, güç çekişmelerine girilmemesine dikkat edilmeli.

İlişkiler: Aranızdaki tüm pürüzleri sarsılmaz bir mantık çerçevesinde konuşarak çözmek adına şahane bir cuma günü. Yalnız Akrepler için yakın çevrelerinde, kıvrak zekası ve dürüst duruşuyla güven hissettirecek biriyle iletişim başlayabilir.