26 Eylül burç yorumları: Dolunay ile her şey gün yüzüne çıkıyor

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26 Eylül Cumartesi gününe adım atarken gökyüzü son derece hareketli ve bir enerji haritası çiziyor. Ay, sabah saat 11:32'de burç değiştirmeden önceki son temasını Mars ile uyumlu bir üçgen açı yaparak tamamlıyor ve bu an itibarıyla kısa süreli bir boşluğa giriyor. Ardından saat 13:24'te öncü ve ateşli Koç burcuna geçiş yapıyor. Akşam saat 19:49'da ise Koç burcunda güçlü bir Dolunay meydana geliyor. Gökyüzünde parıldayan Dolunay ışığıyla birlikte, içimizde uzun süredir demlenen duygular adeta filizlenip görünür hale gelecek ve zihnimizde sarsıcı aydınlanmalar yaşanacak.

Bu göksel döngü, özellikle yakın ilişkilerimizin zemininde kendi benliğimizi nasıl onurlandırdığımızı, kendimize ne kadar sahip çıktığımızı sorgulamamıza neden olacak. Liderlik vasıflarımız, bağımsızlık duygumuz, yeni başlangıçlar yapma ve adım atma cesaretimiz, ikili ortaklıklarımız ve hatta fiziksel bedenimizle olan bağımız hakkında yepyeni farkındalıklar su yüzüne çıkabilir. Hayatımızın karanlıkta kalmış yönleri sembolik bir aydınlığa kavuşurken, açığa çıkan bu hisler oldukça yoğun ve duygusal olacağı için onları kelimelere dökerken fevri olmaktansa ölçülü ve temkinli davranmakta yarar var.

Dolunay anında Ay, hayallerin gezegeni Neptün ile aynı hizada buluşurken, Plüton ve Uranüs ile son derece uyumlu ve destekleyici açılar kuruyor. Bu özel dizilim bizi cesur, kararlı ve kriz anlarında çözüm üretebilen bir dirayetle donatıyor. Ancak aynı zamanda yaşamımızda daha fazla gizeme, büyüye ve ruhsal ilhama ihtiyaç duyduğumuz gerçeğiyle de yüzleştiriyor.

Öte yandan gün boyunca etkisini hissettiren Güneş ile Jüpiter arasındaki zorlayıcı açı, enerjimizi, sabrımızı veya motivasyon seviyemizi gözümüzde gereğinden fazla büyütebileceğimize işaret ediyor. Büyümek, gelişmek ve ufkumuzu genişletmek için bazı sınırları esnetmemiz gerekebilir; fakat bunu şartları zorlamadan, nazikçe ve sükunetle yapmak en doğru yol olacaktır.