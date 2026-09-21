22 Eylül burç yorumları: Güneş Terazi burcuna geçiyor

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Bugün gökyüzünde dengelerin yeniden kurulduğu yepyeni bir sayfa açılıyor. Güneş, Terazi burcuna adım atarak 23 Ekim’e kadar sürecek yolculuğuna başlıyor. Önümüzdeki bir ay boyunca tüm dikkatimiz kişisel çevremizde ve ikili ilişkilerimizde dengeyi yakalamaya yönelecek. Karar alırken alternatif yolları tartmak, karşımızdakilerin ihtiyaçlarını, planlarını ve arzularını hesaba katmak bu dönemin en belirgin unsuru olacak. Ortak bir paydada buluşmak, karşılıklı adımlar atarak uzlaşma zemini aramak gibi Terazi burcunun doğasında olan davranışlar önem kazanacak. Güneş bu zarif burçta ilerlerken huzur kaçırmaktan, ters düşmekten kaçınırken; incelik, zarafet, hoşgörü ve sosyal uyum hayatımıza hakim olacak.

Ancak bu süreçte karar vermek her zamankinden daha çetrefilli hale gelebilir, madalyonun iki yüzünü de uzun uzadıya tartma isteği bazen adımlarımızı geciktirebilir. Zorlandığımız anlarda ise Terazi’nin gölge yönleri olan kararsızlık, pasif-agresif çıkışlar ve yüzeysel yaklaşımlara karşı daha yatkın olabiliriz.

Güneş Terazi burcuna geçmeden hemen önce Heiron ile kurduğu zorlayıcı açı sebebiyle, günün ilk saatlerinde içimizdeki ışığı dışarıya bütünüyle yansıtmakta tereddüt edebiliriz. Kendi yetkinliğimizden kuşku duymak özgüvenimizi alttan alta sarsabilir, içsel rehberimizi sorgularken zayıf ve kırılgan yanlarımızın sınandığını hissedebiliriz. Bu durum kararsızlıklara yol açabileceği gibi kendimizi ifade ederken tutuk ve yapay hissetmemize neden olabilir. Sorunların üzerine doğrudan gitmek yerine ertelediğimiz için suçluluk duyabiliriz. Oysa bugün şüphe ve suçluluk duygusunu doğru yönetebilmek, ileride karşımıza çıkacak güzel kapıları aralayacaktır.

Eş zamanlı olarak gün boyunca etkisini hissettiren Jüpiter ile Neptün arasındaki açı ise projelerimizi sorgulamamıza, farklı inançlar ve beklentiler arasında sıkışıp kalmamıza yol açabilir. Hem kendimizden hem çevremizdekilerden beklentilerimiz akıl dışı seviyelerdeyse bunları makul bir seviyeye çekmemiz gerekecek. Aksi halde gerçekçi ayrıntılardan kopabilir, dağınıklığa ve olayları abartmaya meyilli olabiliriz. Bugün rutinlerimiz bizi tatmin etmeyebilir, rotamızdan sapabiliriz ya da bir kişi yüzünden hayal kırıklığı yaşayabiliriz.

Yine de Güneş’in Neptün ile kurduğu paralel açı, ruhsal ilham kapılarını ardına kadar açıyor. Şefkat ve hayal gücü rezervlerimiz oldukça zengin. Vize ilham veren değerlere tutunmak ve manevi derinlik kazanmak için son derece açık bir zihne sahibiz.