2027'de en çok ilgi görecek 10 seyahat rotası
Gezginler artık klasik destinasyonların dışına çıkıyor. Popüler seyahat platformu Skyscanner’ın uçuş aramalarındaki rekor artışlara dayanarak hazırladığı 2027 seyahat trendleri listesi yayımlandı.
1-Bişkek (Kırgızistan)
Arama artışı: Yüzde 501 artış
Öne çıkan özelliği: Ala-Arça Milli Parkı gibi doğa harikaları ve el değmemiş göçebe kültürüyle Orta Asya'nın macera başkenti.
2-Hurgada (Mısır)
Arama artışı: Yüzde 186 artış
Öne çıkan özelliği: Kızıldeniz'in zengin deniz altı yaşamı, su altı dalışları ve sahil tatil imkanları.
3-Malmö (İsveç)
Arama artışı: Yüzde 103 artış
Öne çıkan özelliği: Yeni uçuş rotalarıyla ulaşımı kolaylaşan kent; İskandinav tasarımı, yaratıcı mahalleleri ve zengin mutfak kültürüyle ön planda.
4-Trapani (İtalya)
Arama artışı: Yüzde 95 artış
Öne çıkan özelliği: Sicilya'nın batı ucunda tuzla alanları, tarihi sokakları ve San Vito Lo Capo gibi popüler plajlara yakınlığıyla kalabalıktan uzak bir İtalya seçeneği.
5-Sisam (Samos) (Yunanistan)
Arama artışı: Yüzde 75 artış
Öne çıkan özelliği: Çam ormanlarının turkuaz koylara uzandığı, geleneksel dokusunu koruyan Ege adası.
6-Çongçing (Chongqing) (Çin)
Arama artışı: Yüzde 70 artış
Öne çıkan özelliği: Gece ışıklarıyla ışıldayan nehir manzaraları, dağ yamacına kurulan gökdelenleri ve meşhur acılı hotpot kültürüyle "cyberpunk" atmosfer.
7-Da Nang (Vietnam)
Arama artışı: Yüzde 68 artış
Öne çıkan özelliği: Altın Köprü (Golden Bridge), My Khe plajı ve büyüleyici fenerli akşam yemekleriyle kültür ile deniz tatilinin birleşimi.
8-Sal Adası (Yeşil Burun Adaları)
Arama artışı: Yüzde 67 artış
Öne çıkan özelliği: Yıl boyu güneşli gökyüzü, rüzgar sörfü/su sporları ve geniş kumsalları.
9-Kittilä (Finlandiya)
Arama artışı: Yüzde 65 artış
Öne çıkan özelliği: Kuzey Kutup Dairesi'nde yer alan, Lapland bölgesinin kar manzaraları ve Kuzey Işıkları izleme noktası.
10-Guatemala City (Guatemala)
Arama artışı: Yüzde 63 artış
Öne çıkan özelliği: Renkli pazarları, müzeleri ve yakınlardaki volkanlar, kolonyal kasabalar ile Maya harabelerine kolay erişim olanağı.