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Halk TV Yaşam 2027'de en çok ilgi görecek 10 seyahat rotası

2027'de en çok ilgi görecek 10 seyahat rotası

Gezginler artık klasik destinasyonların dışına çıkıyor. Popüler seyahat platformu Skyscanner’ın uçuş aramalarındaki rekor artışlara dayanarak hazırladığı 2027 seyahat trendleri listesi yayımlandı.

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2027'de en çok ilgi görecek 10 seyahat rotası - Fotoğraf: 1
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1-Bişkek (Kırgızistan)
Arama artışı: Yüzde 501 artış
Öne çıkan özelliği: Ala-Arça Milli Parkı gibi doğa harikaları ve el değmemiş göçebe kültürüyle Orta Asya'nın macera başkenti.

2027'de en çok ilgi görecek 10 seyahat rotası - Fotoğraf: 2
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2-Hurgada (Mısır)
Arama artışı: Yüzde 186 artış
Öne çıkan özelliği: Kızıldeniz'in zengin deniz altı yaşamı, su altı dalışları ve sahil tatil imkanları.

2027'de en çok ilgi görecek 10 seyahat rotası - Fotoğraf: 3
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3-Malmö (İsveç)
Arama artışı: Yüzde 103 artış
Öne çıkan özelliği: Yeni uçuş rotalarıyla ulaşımı kolaylaşan kent; İskandinav tasarımı, yaratıcı mahalleleri ve zengin mutfak kültürüyle ön planda.

2027'de en çok ilgi görecek 10 seyahat rotası - Fotoğraf: 4
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4-Trapani (İtalya)
Arama artışı: Yüzde 95 artış
Öne çıkan özelliği: Sicilya'nın batı ucunda tuzla alanları, tarihi sokakları ve San Vito Lo Capo gibi popüler plajlara yakınlığıyla kalabalıktan uzak bir İtalya seçeneği.

2027'de en çok ilgi görecek 10 seyahat rotası - Fotoğraf: 5
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5-Sisam (Samos) (Yunanistan)
Arama artışı: Yüzde 75 artış
Öne çıkan özelliği: Çam ormanlarının turkuaz koylara uzandığı, geleneksel dokusunu koruyan Ege adası.

2027'de en çok ilgi görecek 10 seyahat rotası - Fotoğraf: 6
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6-Çongçing (Chongqing) (Çin)
Arama artışı: Yüzde 70 artış
Öne çıkan özelliği: Gece ışıklarıyla ışıldayan nehir manzaraları, dağ yamacına kurulan gökdelenleri ve meşhur acılı hotpot kültürüyle "cyberpunk" atmosfer.

2027'de en çok ilgi görecek 10 seyahat rotası - Fotoğraf: 7
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7-Da Nang (Vietnam)
Arama artışı: Yüzde 68 artış
Öne çıkan özelliği: Altın Köprü (Golden Bridge), My Khe plajı ve büyüleyici fenerli akşam yemekleriyle kültür ile deniz tatilinin birleşimi.

2027'de en çok ilgi görecek 10 seyahat rotası - Fotoğraf: 8
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8-Sal Adası (Yeşil Burun Adaları)
Arama artışı: Yüzde 67 artış
Öne çıkan özelliği: Yıl boyu güneşli gökyüzü, rüzgar sörfü/su sporları ve geniş kumsalları.

2027'de en çok ilgi görecek 10 seyahat rotası - Fotoğraf: 9
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9-Kittilä (Finlandiya)
Arama artışı: Yüzde 65 artış
Öne çıkan özelliği: Kuzey Kutup Dairesi'nde yer alan, Lapland bölgesinin kar manzaraları ve Kuzey Işıkları izleme noktası.

2027'de en çok ilgi görecek 10 seyahat rotası - Fotoğraf: 10
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10-Guatemala City (Guatemala)
Arama artışı: Yüzde 63 artış
Öne çıkan özelliği: Renkli pazarları, müzeleri ve yakınlardaki volkanlar, kolonyal kasabalar ile Maya harabelerine kolay erişim olanağı.

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