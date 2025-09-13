2 ili birbirine bağlayan yol kapatıldı
Yayınlanma:
Antalya-Konya kara yolu çalışma nedeniyle ulaşıma kapatıldı.Sitemizi Haberler'de takip edin
Antalya ile Konya arasındaki kara yolu çalışma nedeniyle kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.
Karayolları ekiplerince bölgede yolu genişletme çalışmaları devam ediyor. Bu doğrultuda yolda araç geçişi saat 11.00'de durduruldu. Sürücüler ise alternatif yollara yönlendiriliyor.
Yolun saat 19.00'da yeniden trafiğe açılması planlanıyor.
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...