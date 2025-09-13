2 ili birbirine bağlayan yol kapatıldı

2 ili birbirine bağlayan yol kapatıldı
Yayınlanma:
Antalya-Konya kara yolu çalışma nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Antalya ile Konya arasındaki kara yolu çalışma nedeniyle kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.

Karayolları ekiplerince bölgede yolu genişletme çalışmaları devam ediyor. Bu doğrultuda yolda araç geçişi saat 11.00'de durduruldu. Sürücüler ise alternatif yollara yönlendiriliyor.

Yolun saat 19.00'da yeniden trafiğe açılması planlanıyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

