2 Ekim burç yorumları: Venüs retrosu öncesi güç savaşları başladı!

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2 Ekim cuma gününe adım atarken gökyüzü, iletişim ve eylem gezegenlerinin adeta güç gösterisine sahne olduğu hararetli bir enerji haritası çiziyor. Zihin ve iletişim gezegeni Merkür, önce Mars ile, ardından ise Plüton ile zorlayıcı bir kare açı oluşturarak düşüncelerimizi ve kelimelerimizi keskinleştiriyor. Eş zamanlı olarak eylem gezegeni Mars ile dönüşümün temsilcisi Plüton karşıt açıya doğru adım adım yaklaşıyor. Neyse ki bu gerilimli tabloya dahil olan Neptün, Merkür ile kurduğu uyumsuz açıya rağmen Mars ile destekleyici bir üçgen oluşturarak bu baskıcı enerjiyi yapıcı kanallara akıtabilmemiz için bize rahatlatıcı çıkış yolları sunuyor.

Gökyüzündeki bu özel yerleşimler, inançlarımız ve savunduğumuz fikirler konusunda bizi her zamankinden daha tutkulu, ödünsüz ve hassas bir ruh haline bürüyor. Karşı taraftan tepki alma arzusuyla ağzımızdan çıkan sözler iğneleyici ve hatta yıkıcı bir hal alabilir. Olaylara kolayca köpürmek, pireyi deve yapmak ve mevcut koşullardan derin bir hoşnutsuzluk duymak çok mümkün. Kışkırtıcı etkiler altında zihni kemiren takıntılar gündeme gelse de yüksek bir farkındalıkla hareket ettiğimizde, meseleleri çok daha olgun bir şekilde kavrayabilir, enerjimizi yaratıcı ve bedensel uğraşlarla atabiliriz.

Tüm bu zihinsel karmaşanın yanı sıra ilişkiler gezegeni Venüs, yarın (3 Ekim) sabah başlayacak olan retro hareketi için bugün durağan konuma geçiyor. Venüs retrosunun ayak seslerini yoğun biçimde hissettiğimiz bu saatlerde duygular, hislerin ifade edilişi ve karşı tarafça nasıl algılandığı oldukça karmaşık bir hal alıyor. Henüz retro tam olarak başlamasa da durağan enerjinin yarattığı ağırlık ilişkilerde yanlış anlaşılmalara zemin hazırlayabilir. Ayrıca Ay, gece saat 22:55'te Yengeç burcuna geçene kadar gün boyu boşlukta ilerleyecek; bu da yeni adımlar atmak yerine beklemede kalmayı ve gözlem yapmayı öğütlüyor.