12 Eylül burç yorumları: Sezgilerimiz güçleniyor,

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12 Eylül Cumartesi gününe adım atarken gökyüzü, sezgisel derinlik ile zihinsel kıvraklığı buluşturan özel bir harita çiziyor. Gün boyunca etkili olan Merkür-Neptün paralel açısı trendleri ve yönelimleri önceden hissetmek, rüyaları, sembolleri ve satır aralarındaki gizli anlamları doğru yorumlamak adına harika bir atmosfer sunuyor. Bu temas zihnimizde hayal kurma, geleceği öngörme ve vizyon geliştirme kabiliyetimizi canlandırıyor. Alışılmışın dışında ve son derece faydalı fikirler, teoriler üretebiliriz. Dahası, bugün sözlerimizin şifa verme, teselli etme ve ilham aşılama gücü oldukça yüksek.

Merkür-Mars arasındaki yaratıcı açı ise olayların perde arkasını kavramak, karmaşık düğümleri çözmek ve meseleleri akılcı bir kıvraklıkla halletmek adına bizeenerji sağlıyor. Ay ise detaycı, titiz ve tertipli Başak burcundaki yolculuğunu sürdürüyor, yarın sabaha karşı saat 02:52'de dengeli ve düşünceli Terazi burcuna geçiş yapacak.