10 yıl boyunca adını bile bilmeden annesi oldu: Hikayesi beyaz perdede!

Hastanede tesadüfen tanıştığı felçli bir Rus gence 10 yıl boyunca bakan Gülsüm Kabadayı’nın yaşam öyküsünden uyarlanan Bi Umut filmi, 7 Kasım’da gösterime girecek. Yapımcılığını Mustafa Uslu’nun, yönetmenliğini ise Gökhan Arı’nın üstlendiği filmde Gülsüm Kabadayı’yı Hülya Duyar canlandırıyor.

Türkiye, Rusya, Belarus, Çin ve 11 Avrupa ülkesinde eş zamanlı vizyona girecek yapımın oyuncu kadrosunda Fikret Kuşkan, Celal Öztürk, Hayat Van Eck, Gürberk Polat, Yüsra Geyik, Mehmet Esen, Levent Ülgen, Necmi Yapıcı ve Arzum Onan da yer alıyor.

Zekeriyaköy’de düzenlenen basın toplantısında konuşan yapımcı Mustafa Uslu, filmin çekimlerinin 16 hafta sürdüğünü, bir bölümünün Antalya’da bir bölümünün ise Rusya’da gerçekleştirildiğini aktardı. Montaj sürecinin 2,5 ayda tamamlandığını belirten Uslu, oyuncuların rollerine büyük bir özveriyle hazırlandığını ifade etti.

"ÇOK ETKİLEYİCİ BİR HİKAYE"

Oyuncu Celal Öztürk, filmde "Tunahan" karakterine hayat verdiğini ifade ederek, "Çekim bir buçuk ay sürdü. Çok keyifli bir set geçirdik, keyifli bir süreç yaşadık. Film, çok etkileyici bir hikaye. Tunahan benim oynadığım karakter. Bu filmin aslında güzel yanı Gülsüm Ana var. Çok kıymetli, yaşanmış bir hikaye var. Oğulları var. Ona yardım edenler var. Bunu derinlemesine gördüğümüz bir film oldu." değerlendirmesini yaptı.

Oyuncu Hülya Duyar, "Gülsüm" karakterini oynamanın müthiş bir duygu olduğunu söyleyerek, "Gülsüm'ün bir çocuğa bakması, sevgi vermesi, çok kıymetli bir şey. Müthiş bir ekip çalışmasıydı. Filmin çok izlenmesini isterim, herkese umut olsun." diye konuştu.

Oyuncu Arzum Onan ise hikayenin sınırları aştığına dikkati çekerek, "Sevgi, merhamet, vicdan ve iyiliğin aslında neleri başarabileceğinin de hikayesi bu film. Bütün bunların aslında neleri başarabileceğinin hikayesi. İçinde olduğum için son derece mutluyum. Herkesin kalbine dokunacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"Bi Umut" filmi, 7 Kasım'da sinemaseverlerle buluşacak.