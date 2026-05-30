Yaz başlarken sürpriz yaşandı: Meralarda çiçek açarken dağlara kar yağdı

Kars'ta etkili olan sağanak yüksek kesimlerde kara dönüştü. Sarıkamış'ta gece sıcaklığı sıfırın altına düşerken, Allahuekber, Soğanlı ve Ağbaba dağlarının zirveleri beyaz örtüyle kaplandı.

Kars'ta mayıs ayının son günlerinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Merkeze bağlı Akdere köyü başta olmak üzere birçok yüksek rakımlı yerleşim yeri beyaza büründü.

Besiciler karla kaplanan dağların eteklerinde hayvanlarını otlatmaya devam etti.

Sarıkamış ilçesinde gece hava sıcaklığı sıfırın altında 1 dereceye kadar düştü. İlçe merkezine 11 kilometre uzaklıktaki 2368 rakımlı Hamamlı köyüne kar yağdı.

Sarıkamış'ı çevreleyen Allahuekber, Soğanlı ve Ağbaba dağlarının zirveleri beyaz örtüyle kaplandı.

En çarpıcı görüntüler karlı dağlar ile çiçek açmış meraların yan yana durduğu manzaralarda ortaya çıktı.

Vatandaşlar hayvanlarını otlatmak için çıktıkları meralarda bir yanda kışı, diğer yanda baharı aynı karede yaşadı.

Yüksekliği 2000 metrenin üzerinde olan ve sert karasal iklimin hakim olduğu bölgede donlu günlerin sayısı yılda 5 aya yaklaşıyor.

Yaz mevsimi oldukça kısa süren ilçede yılın yaklaşık 150 günü kar altında geçiyor.

Sarıkamış aynı zamanda dünyada kristal kar tanesine sahip iki yerden biri olarak biliniyor. Bu özellik bölgedeki kuru soğuk ve düşük nem oranından kaynaklanıyor. (AA)

