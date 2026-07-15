Halk TV Türkiye Yargıtay öyle bir karar verdi ki evin önündeki park yeri için bir kez daha düşüneceksiniz

Yargıtay öyle bir karar verdi ki evin önündeki park yeri için bir kez daha düşüneceksiniz Yargıtay apartman ve sitelerdeki ortak otopark alanları için öyle bir karar verdi ki evin önündeki alıştığınız park yerine aracınızla girerken ya da park yerini kullanırken bir kez daha düşüneceksiniz. Ortak alan işgalinde dava yolu açıldı...

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