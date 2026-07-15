Yargıtay öyle bir karar verdi ki evin önündeki park yeri için bir kez daha düşüneceksiniz
Yargıtay apartman ve sitelerdeki ortak otopark alanları için öyle bir karar verdi ki evin önündeki alıştığınız park yerine aracınızla girerken ya da park yerini kullanırken bir kez daha düşüneceksiniz. Ortak alan işgalinde dava yolu açıldı...
Apartman ve sitelerde sık sık komşular arasında tartışmalara neden olan otopark kullanımına ilişkin Yargıtay'ın emsal niteliğindeki kararları, ortak alanların kullanım sınırlarını bir kez daha ortaya koydu.
Kararlara göre, ortak otopark alanlarını kişisel kullanımına ayıran kat malikleri hukuki yaptırımlarla karşı karşıya kalabilecek.
YARGITAY ÖYLE BİR KARAR VERDİ Kİ EVİN ÖNÜNDEKİ PARK YERİ İÇİN BİR KEZ DAHA DÜŞÜNECEKSİNİZ
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 16. maddesi ve Yargıtay'ın yerleşik içtihatlarına göre, yönetim planında aksi yönde özel bir hüküm bulunmadığı sürece otoparklar ortak kullanım alanı olarak kabul ediliyor.
Tapuda herhangi bir daireye özel olarak tahsis edilmiş park alanı bulunmuyorsa, kat maliklerinin otoparkın belirli bir bölümünü kendilerine ayırma hakkı bulunmuyor.
Yargıtay'ın emsal kararına göre, ortak otopark alanına demir duba yerleştirilmesi, zincir çekilmesi, kilitli bariyer kurulması ya da çeşitli eşyalar bırakılarak diğer bina sakinlerinin kullanımının engellenmesi "ortak alanın işgali" olarak değerlendiriliyor.
Yargıtay'ın değerlendirmesine göre ortak otoparklarda şu uygulamalar hukuka aykırı sayılıyor:
- Duba, zincir veya kilitli bariyerlerle kişisel park alanı oluşturulması,
- Eski eşya, lastik, inşaat malzemesi veya hurdalarla otoparkın depo gibi kullanılması,
- Diğer araçların çıkışını veya manevrasını engelleyecek şekilde park edilmesi,
- Ortak otoparkın bina dışındaki kişilere kiralanması ya da sürekli ticari araç park alanına dönüştürülmesi.
Bu tür uygulamaların hukuki süreçlerin başlatılmasına neden olabileceği belirtiliyor.
Ortak otoparkta kullanım hakkının engellendiğini düşünen kat maliklerinin ilk olarak apartman veya site yönetimine yazılı başvuruda bulunarak sorunun giderilmesini talep etmesi gerekiyor.
Fiziki işgalin bulunması halinde ilçe belediyesi ve zabıta ekiplerine şikâyette bulunulabiliyor. Sorunun devam etmesi durumunda ise Sulh Hukuk Mahkemesi'nde "müdahalenin men'i" (tecavüzün önlenmesi) davası açılarak işgalin kaldırılması istenebiliyor.
Mahkeme tarafından ortak alanın işgal edildiğine karar verilmesi halinde otoparktaki duba, zincir ve benzeri engeller kaldırılıyor. Ayrıca dava masrafları ile karşı tarafın avukatlık ücretinin de ortak alanı usulsüz şekilde kullanan kişiye yükletilebildiği belirtiliyor.