Yangına rağmen futbol: Alevlerin gölgesindeki maç kamerada

2 4

İTFAİYE ÇALIŞIRKEN FUTBOL MAÇI DURMADI

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevleri çevreye yayılmadan kontrol altına almak için çalışma başlattı. Ekiplerin yangına müdahale ettiği sırada, otluk alanın hemen bitişiğindeki futbol sahasında bulunan çocukların oyuna devam ettiği görüldü.