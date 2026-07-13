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Halk TV Türkiye Yangına rağmen futbol: Alevlerin gölgesindeki maç kamerada

Yangına rağmen futbol: Alevlerin gölgesindeki maç kamerada

Diyarbakır'da dün akşam saatlerinde çıkan otluk alan yangınına itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiyenin söndürme çalışması sürerken, yanan alanın hemen yanındaki sahada çocukların futbol oynamaya devam ettiği anlar kameraya yansıdı.

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Yangına rağmen futbol: Alevlerin gölgesindeki maç kamerada - Fotoğraf: 1
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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Evrim Alataş Caddesi'ndeki otluk alanda, dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına rağmen futbol: Alevlerin gölgesindeki maç kamerada - Fotoğraf: 2
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İTFAİYE ÇALIŞIRKEN FUTBOL MAÇI DURMADI

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevleri çevreye yayılmadan kontrol altına almak için çalışma başlattı. Ekiplerin yangına müdahale ettiği sırada, otluk alanın hemen bitişiğindeki futbol sahasında bulunan çocukların oyuna devam ettiği görüldü.

Yangına rağmen futbol: Alevlerin gölgesindeki maç kamerada - Fotoğraf: 3
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DUMANLARA RAĞMEN OYUNA DEVAM ETTİLER

Çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, çocukların yükselen dumanlara ve alevlere aldırış etmeden sahada futbol oynamayı sürdürdüğü anlar yer aldı. İtfaiye erleri hemen tellerin arkasında yangını söndürmeye çalışırken, sahadaki maç kesintisiz devam etti.

Yangına rağmen futbol: Alevlerin gölgesindeki maç kamerada - Fotoğraf: 4
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YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. (DHA)

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