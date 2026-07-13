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İnegöl'de Oylat Deresi'nin batı kıyısında yer alan mağara, fay hatları üzerinde depremler sonrasında suların aşındırması ile meydana geldi. Özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline gelirken; Arap turistlerin yoğunluğu dikkat çekiyor.

Yılın her döneminde sıcaklığı 15 ila 18 derece, nem oranı ise yaklaşık yüzde 90 seviyesinde olan mağara, astım ve bronşit rahatsızlığı olan ziyaretçiler tarafından sıklıkla tercih ediliyor.

Doğal yapısıyla büyüleyen mağarada zaman zaman film ve dizi çekimleri de yapılıyor. İçerisindeki sarkıt ve dikitlerin her 1 santimetresinin yaklaşık 16 yılda oluştuğu belirtiliyor.