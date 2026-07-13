Türkiye'nin gizli cenneti! Astım ve bronşiti olanlar buraya akın ediyor
Bursa'daki Oylat Mağarası, yıl boyunca değişmeyen sıcaklığı ve yüksek nem oranıyla astım ve bronşiti olanların uğrak noktası oluyor. Özellikle Arap turistler yoğun ilgi gösterirken, mağara her yıl yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.
Bursa'da 750 metre uzunluğunda, 95 metre yüksekliğindeki Türkiye'nin gezi alanı olarak en büyük ikinci mağarası olan Oylat Mağarası, her mevsim sabit kalan 15 ila 18 derece arasındaki sabit sıcaklığı ile turistlerin ilgisini çekiyor. Son noktasına ulaşıldığında yaklaşık 31 katlı bir binanın yüksekliğine eş değer bir seviyeye denk gelinen mağarada nem oranı yıl boyunca yüzde 90 seviyelerinde kalırken, astım ve bronşit gibi rahatsızlıkları bulunan ziyaretçiler tarafından da ilgi görüyor.
İnegöl'de Oylat Deresi'nin batı kıyısında yer alan mağara, fay hatları üzerinde depremler sonrasında suların aşındırması ile meydana geldi. Özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline gelirken; Arap turistlerin yoğunluğu dikkat çekiyor.
Yılın her döneminde sıcaklığı 15 ila 18 derece, nem oranı ise yaklaşık yüzde 90 seviyesinde olan mağara, astım ve bronşit rahatsızlığı olan ziyaretçiler tarafından sıklıkla tercih ediliyor.
Doğal yapısıyla büyüleyen mağarada zaman zaman film ve dizi çekimleri de yapılıyor. İçerisindeki sarkıt ve dikitlerin her 1 santimetresinin yaklaşık 16 yılda oluştuğu belirtiliyor.
İşletmeci Nurcan Yılmaz, "Oylat Mağarası, ölü bir fay hattının üzerinde. Milyonlarca yıl önce gerçekleşmiş büyük depremlerden oluşan kayalık kırıkları ve içinden akan akarsularla oluşmuş bir mağara. Mağaramızın takriben yaşı 3 milyon. Mağaramızın diğer özelliği hala yaşamaya devam ediyor oluşu. Oylat Mağarası, içerisinde 750 metrelik bir gezi alanının bulunduğu bir mağara. Gezi alanı olarak da Türkiye’nin en büyük ikinci mağarasıdır. Ziyaretçilere açık olmayan daha fazla alanı da var" dedi.
Mağaranın sağlık turizmine önemli bir katkısı olduğunu da belirten Yılmaz, yaz ve kış aylarında ortalama 100 bin ila 350 bin arasında değişen ziyaretçi sayısı ile mağaranın ilçenin en önemli turizm destinasyonları arasında yer aldığını aktardı.
Yılmaz, "Astım ve bronşit gibi kronik hastalıkları olan insanlar, mağaranın 300 metreden sonraki rakımında çok rahat nefes alıyorlar, broşları açılıyor. Mağaramızda 100 metreden sonra ziyaretçilerimizin görebileceği dev sarkıt ve dikitler var. Bunların 1 santimetresi, 16 yılda oluşuyor. Milyonlarca yılda oluşan sarkıt ve dikitler. Mağaramızın en son noktasına vardığımızda yerden 93 metre yükselmiş oluyorsunuz. 750 metrede mesafe katetmiş oluyorsunuz. Mağaramız yoğun bir şekilde ziyaretçi alıyor. Yaz ve kış aylarında ortalama 100-350 bin arasında değişen ziyaretçi sayımız var" ifadelerini kullandı.
Mağaranın dört mevsim içindeki sıcaklığının değişmediğini ve ziyaretçilerin bu duruma şaşırdığını belirten Nurcan Yılmaz, "Kış aylarında burasının soğuk olduğunu düşünen ziyaretçilerimiz için söylüyorum. İçerideki ısı yaz-kış sabittir. 15 ile 18 derece arasında. Kış mevsiminde geldiğinizde ısınırsınız, yaz mevsiminde geldiğinde doğal bir klimanın içerisinde olursunuz" diye konuştu.
Yılmaz, "Bunun dışında burasını değerlendirmek isteyen, reklam, dizi çalışmaları yapan şirketlerle görüşüyoruz. Ziyaretçilerimiz, Türkiye'nin hemen hemen her yerinden var. Sadece belli bir kesime ya da belli bir yaş grubuna hitap etmiyoruz. Belki de o anlamda turizm sektöründe çok özel bir yere sahip. Çünkü hem çocukların mutlu olduğu hem gençlerin enteresan bulduğu, belli bir yaş üzerindekilerin gezmekten hoşlandığı tek yerdir. Bu anlamda böyle bir yerin işletmecisi olmaktan mutluyum" dedi.
Mağaraya spirütel çalışmalar için de ziyaretçilerin gelebildiğini aktaran Yılmaz, "Büyük teyzelerimiz gelip, buradan toprak almaya çalışıyorlar. Spiritüel çalışmalar yapan meslekler var. Onlar gelip, burada kendilerince çalışmalar yapıyorlar. Ağaçlarımıza şans bileklikleri bağlanıyor. İçeride göllenmeler var, içerisine para atıp şans diliyorlar. Böyle yüz güldüren anılarımız var" diye konuştu. (DHA)