Türkiye’de yılın en çok izlenen filmleri belli oldu: 21 milyon kişi sinemaya koştu! İşte ilk 10

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Yılın en çok konuşulan bir diğer filmi olan ve Oscar ödüllü yönetmen Christopher Nolan imzalı "Odyssey" filmi listede 2. sıraya yerleşti.

"Odysseia" destanını sinemaya taşıyan filmde, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya ve Charlize Theron yer aldı.

1 milyon 686 binden fazla kişinin izlediği filmden elde edilen gelirin 583 milyon 407 bin olduğu öğrenildi.