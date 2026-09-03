Türkiye’de yılın en çok izlenen filmleri belli oldu: 21 milyon kişi sinemaya koştu! İşte ilk 10
Türkiye’de sinema salonları yılın ilk 8 ayında 21 milyondan fazla izleyiciyi ağırladı. 372 filmin vizyona girdiği dönemde gişenin zirvesine yerleşen yapım dikkat çekerken, en çok izlenen 10 film arasında 7 yabancı yapım yer aldı.
Yılın ilk 8 ayında sinema salonlarını dolduran izleyicilerin en çok ilgi gösterdiği 10 film belli oldu. Macera, komedi, dram ve aksiyon türlerindeki filmler arasında ilk 10’a giren yapımların 7’sini yabancı filmler oluşturdu.
Box Office Türkiye'den alınan bilgilere göre, 243'ü yeni olmak üzere toplam 372 filmin vizyona girdiği 8 ayda, toplam izleyici sayısı 21 milyon 54 bin 446'ya çıktı.
31 Temmuz'da vizyona giren "Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün" en çok izlenen film oldu.
Destin Daniel Cretton'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Örümcek Adam serisinin yeni filmi, 2 milyon 459 bin 888 kişi tarafından izlenerek zirvede yerini aldı.
Chris McKenna ile Erik Sommers'ın yazdığı filmde başrolleri Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink, Jon Bernthal, Mark Ruffalo ve Florence Pugh paylaştı.
Filmden elde edilen gelir ise 690 milyon 127 bin lira oldu.
Yılın en çok konuşulan bir diğer filmi olan ve Oscar ödüllü yönetmen Christopher Nolan imzalı "Odyssey" filmi listede 2. sıraya yerleşti.
"Odysseia" destanını sinemaya taşıyan filmde, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya ve Charlize Theron yer aldı.
1 milyon 686 binden fazla kişinin izlediği filmden elde edilen gelirin 583 milyon 407 bin olduğu öğrenildi.
Yılın ilk günü sinema salonlarında izleyicilerle buluşan "D.I.S.C.O.", 1 milyon 70 bini aşkın kişi tarafından izlendi ve yılın en çok izlenen üçüncü filmi oldu.
Ömer Faruk Sorak'ın yönetmen koltuğunda oturduğu komedi ve aksiyon türündeki filmde, Giray Altınok, Kerem Özdoğan, Özge Özacar, Şükrü Özyıldız ve Devrim Yakut başrolleri paylaştı.
Animasyon, macera, ve komedi türündeki "Oyuncak Hikayesi 5" ise 928 bin 507 kişi tarafından izlenerek listede en çok izlenen 4. film oldu.
Filmin yönetmenliğini Andrew Stanton ile McKenna Harris yaptı.
Bedran Güzel imzalı, Ceyda Kasabalı, Fırat Albayram, Ecrin Su Çoban, Çağan Efe Ak ve Berat Efe Parlar'ın rol aldığı "Kardeş Takımı 3", 716 bin 336 izleyiciyle yılın en çok izlenen 5. filmi olarak dikkat çekti.
James Cameron imzalı "Avatar: Ateş ve Kül", bu yıl 662 bin 153 kişi izleyiciye ulaşarak yılın en çok izlenen filmleri listesinde 6. sırada kendine yer buldu.
Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver'ın başrolleri paylaştığı 19 Aralık 2025'te vizyona giren filmi, yaklaşık 1 milyon 400 bin kişi izledi.
Yönetmenliğini Gökhan Tiryaki'nin yaptığı "Efes'in Sırrı" isimli film, 640 bin 742 izleyiciye ulaşarak yılın en çok izlenen 7. filmi oldu.
Senaryosunu Zeynep ve Kamuran Süner'in kaleme aldığı aile ve fantastik türdeki filmde, Oya Başar, Tarık Papuççuoğlu, Ecem Erkek, Onur Buldu, Erdem Yener, Sarp Apak, Mert Ege Ak, Lina Çetinkaya, Leya Kırşan, Gizem Karta, Nazlı Yağcı ve Sara Yılmaz rol aldı.
SüngerBob'un açık denizlerde Uçan Hollandalı'nın hayaletiyle bir maceraya atıldığı "SüngerBob: Korsan Macerası" filmi 628 bin 565 kişiyi sinema salonlarına çekti ve yılın en çok izlenen 8. filmi oldu.
Yönetmenliğini Derek Drymon'un yaptığı filmde, SüngerBob ile arkadaşları okyanustaki kayıp hazinenin peşinde koşuyor.
William Shakespeare'in hayatındaki büyük trajedilerden birini beyaz perdeye taşıyan Chloe Zhao'nun yönettiği "Hamnet" filmi, 616 bin 746 izleyiciye ulaştı ve yılın en çok izlenen filmleri listesinde 9. sırada yer aldı.
Paul Mescal ve Jessie Buckley'nin başrollerde olduğu biyografi ve dram türündeki film, Shakespeare'in çocuk yaşta ölen oğlu Hamnet'in hikayesini, eşi Agnes'in yas sürecini ve bu kaybın dünyaca ünlü "Hamlet" oyununun yazımına etkisini konu alıyor.
Curry Barker'in yönetmenliğini yaptığı "Saplantı" filmi, 581 bin 791 izleyiciyle yılın en çok izlenen 10. filmi oldu.
Film, hoşlandığı kişinin kalbini kazanmak isteyen umutsuz bir romantiğin, bazı arzuların karanlık ve tekinsiz bir bedeli olduğunu keşfetmesini ele alıyor. (AA)