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KARADENİZ'DE GÖRÜLMEMİŞ BEREKET

Malkoç, “Bu sene denizde bir bereket görünüyor. Denizde istavrit de var palamut da var. Biraz balık piyasası düşük. Hava sıcaklığından mı bilmiyoruz ama balık bol. Balıkta şu an bir sıkıntı yok. Bu sene yağmurlar yağdı. Bir yerlere sel oluyor ama denize de faydası oluyor.