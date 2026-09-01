Tarlada kilosu 30 liradan satılıyor: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor

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"Bafra Ovası'nda kapya biberden dönüm başına ortalama 4 ila 5 ton verim alınıyor. Bafra'nın sulu ve kara toprağında yetişen biber çok daha lezzetli ve kaliteli oluyor. Bu yıl ovadan yaklaşık 150 bin ton rekolte hedefliyoruz. Hasat kasım ayına kadar devam edecek. Fiyatlar şu anda iyi gidiyor."