Tarlada kilosu 30 liradan satılıyor: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Samsun’un Bafra ilçesinde 30 bin dekarlık alanda yetiştirilen kapya biberin hasadı sürüyor. Tarlada kilogramı 25-30 liradan satılan biberler, Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyor.
Samsun’un Bafra ilçesinde üreticiler, mayıs ayında 30 bin dekarlık alana ekilen kapya biberlerden elde edilen verimden memnun.
Bafra Ovası’nda bu sezon yaklaşık 150 bin ton kapya biber rekoltesi bekleniyor.
Mayısta ekilen biberlerin ağustos ortasından itibaren toplanmaya başlandığını belirten Bafra Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Adem Aşçı, "Ürünümüz tarlada kilogramı 25 ila 30 liradan faturalı satılıyor. Bafra Ovası'ndan çıkan kapya biber Karadeniz Bölgesi'nin tamamının yanı sıra Ankara, Konya, İstanbul ve Gaziantep gibi illere ulaştırılıyor." dedi.
Ovadaki verim ve toprak kalitesine vurgu yapan Aşçı, şu ifadeleri kullandı:
"Bafra Ovası'nda kapya biberden dönüm başına ortalama 4 ila 5 ton verim alınıyor. Bafra'nın sulu ve kara toprağında yetişen biber çok daha lezzetli ve kaliteli oluyor. Bu yıl ovadan yaklaşık 150 bin ton rekolte hedefliyoruz. Hasat kasım ayına kadar devam edecek. Fiyatlar şu anda iyi gidiyor."
Türbe Mahallesi’nde kapya biber üretimi yapan Selçuk Tulum da elde edilen ürünün kalitesinden ve pazarlama sürecinden memnun olduklarını belirtti.
Biberin Türkiye'nin dört bir yanına gönderildiğini söyleyen Tulum, "Trabzon ve Rize gibi Karadeniz sahil illeri, Ankara, İstanbul'un yanı sıra Kahramanmaraş ve Gaziantep gibi doğu şehirlerine de biber gönderiyoruz. Bafra'nın kapya biberi etli, renkli ve oldukça kaliteli." şeklinde konuştu.
Bbu sezon verimin yüksek olduğunu belirten Tulum, "Geçen yıla göre tonajımız çok iyi. Hava şartlarına da bağlı olarak dönümden 7 tona kadar ürün alabiliyoruz. Hasadımız bereketli geçiyor, bu yıl geçen seneden çok daha güzel." dedi.