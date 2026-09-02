Suçüstü yakalanınca kendini yerlere atıp çığlık çığlığa bağırdı! 100 sabıkalı ikilinin tiyatrosu tutmadı

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Olay, 31 Ağustos günü saat 15.30 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Küçükdikili Mahallesi'nde yaşandı. 24 yaşındaki Gökçe U. ile 26 yaşındaki Yeter U., gözlerine kestirdikleri Fatma Kılavuz'a ait evin kapısını zorlamaya başladı. Kapı kilidinden gelen sesleri fark eden ev sahibi Kılavuz dışarı çıkınca, iki kadın paniğe kapılarak kaçmaya çalıştı. Durumu fark eden mahalle sakinlerinin de dahil olduğu kovalamacanın ardından şüpheliler kıskıvrak yakalandı.

Yakalanacağını anlayan Yeter U., bir anda kendini yere atarak çığlıklar içinde çırpınmaya başladı. Yanındaki suç ortağı Gökçe U. ise kalabalığı dağıtmak ve polisten kurtulmak için hemen devreye girdi; arkadaşının epilepsi hastası olduğunu öne sürerek "Nöbet geçiriyor, hemen ambulans çağırın!" feryatlarıyla çevredekileri manipüle etmeye çalıştı.