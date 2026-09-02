Suçüstü yakalanınca kendini yerlere atıp çığlık çığlığa bağırdı! 100 sabıkalı ikilinin tiyatrosu tutmadı
Adana’da suçüstü yakalanınca "Epilepsi nöbeti geçiriyor" yalanıyla kurtulmaya çalışan iki hırsızın oyunu tutmadı. Toplam 100 suç kaydı bulunan ve üzerlerinden maymuncuk çıkan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Olay, 31 Ağustos günü saat 15.30 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Küçükdikili Mahallesi'nde yaşandı. 24 yaşındaki Gökçe U. ile 26 yaşındaki Yeter U., gözlerine kestirdikleri Fatma Kılavuz'a ait evin kapısını zorlamaya başladı. Kapı kilidinden gelen sesleri fark eden ev sahibi Kılavuz dışarı çıkınca, iki kadın paniğe kapılarak kaçmaya çalıştı. Durumu fark eden mahalle sakinlerinin de dahil olduğu kovalamacanın ardından şüpheliler kıskıvrak yakalandı.
Yakalanacağını anlayan Yeter U., bir anda kendini yere atarak çığlıklar içinde çırpınmaya başladı. Yanındaki suç ortağı Gökçe U. ise kalabalığı dağıtmak ve polisten kurtulmak için hemen devreye girdi; arkadaşının epilepsi hastası olduğunu öne sürerek "Nöbet geçiriyor, hemen ambulans çağırın!" feryatlarıyla çevredekileri manipüle etmeye çalıştı.
KAMERA KAYITTAYKEN MUCİZEVİ 'İYİLEŞME'
Ancak kurulan bu acemi tezgah, ev sahibinin şüpheci bakışlarını aşamadı. Kadınların yakalanmamak için numara yaptığını söyleyen Fatma Kılavuz, bir yandan duruma sert tepki gösterirken diğer yandan cep telefonunu çıkarıp o anları saniye saniye kaydetti.
Kılavuz'un ihbarı üzerine polis ekiplerinin sokağa girmesiyle birlikte, yerdeki şüphelinin dakikalardır süren "ağır nöbeti" aniden sona erdi ve Yeter U. hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalktı.
ÜSTLERİNDEN MAYMUNCUK, SİCİLLERİNDEN 100 AYRI DOSYA ÇIKTI
Polisin yaptığı üst aramasında, kapı kilitlerini açmakta kullanılan özel bir maymuncuk ele geçirildi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüphelilerin kimlik sorgusu ise cezasızlık algısını bir kez daha gözler önüne serdi. Yerde nöbet numarası yapan Yeter U.'nun tam 80, yanındaki Gökçe U.'nun ise 20 ayrı suç kaydı olduğu belirlendi.
Yaklaşık 3 ay önce de evine hırsız giren ve 1,5 milyon lira değerindeki altın ile ziynet eşyasını çaldıran ev sahibi Fatma Kılavuz, yaşanan güvenlik zafiyetine tepki göstererek iki şüpheliden de şikayetçi oldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gökçe U. ve Yeter U., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)