Sosyal medya reklamıyla geldi ameliyat masasında can verdi: Bilirkişi raporu ‘amatörce’ dedi!

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Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulu kapsamında Genel Cerrahi Uzmanlarından oluşan bilirkişi heyeti, hastanın ölümüne ilişkin çarpıcı tespitlerin yer aldığı raporunu tamamladı. Raporda, ileri evre karaciğer kanseri olan bir hasta için cerrahi öncesi ve sonrasında eksiklikler bulunduğu vurgulandı. İncelemede, vaka için bir konsey kararının alınmadığı, ön hazırlığın tam olarak yapılmadığı ve ameliyat sürecinde amatörce işlemler uygulandığı tespiti yapıldı.

Cerrahi işlemi gerçekleştiren Prof. Dr. S.Y.’nin "dikkatsiz ve tedbirsiz davrandığı" kanaatine varan heyet, hekimin eylemlerinin adli ve idari olarak daha ileri seviyede araştırılması gerektiğini belirtti. Bu doğrultuda 4483 Sayılı Kanun gereğince doktor hakkında soruşturma izni verilmesi yönünde görüş bildirildi.