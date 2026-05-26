Sakarya'da araç kazası! 5'i ağır 8 kişi yaralandı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 5’i ağır 8 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde, saat 14.30 sularında otomobil kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kaza, D-014 Karasu-Kaynarca yolu üzerindeki Kulaklı Mahallesi kavşağında gerçekleşti.

Sürücülerin henüz belirlenmediği kazada hafif ticari araç ile otomobil birbiriyle çarpıştı.

Kaza sırasında iki araçta bulunan 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 5’inin durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

