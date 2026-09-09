Sabahın ilk ışıklarıyla yola çıkıp kasa kasa topluyorlar: İstanbul, İzmir ve Ankara’ya gidiyor!

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5 dönümlük arazide incir yetiştiren Sabri Erdem ise üretimde kimyasal ilaç ve fenni gübre kullanmadıklarını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Hasadımız eylül ayı itibarıyla yoğunlaşır. Ürünün dalında tutması için haziran ayında 'erkek yemiş' dediğimiz yoz incirleri ağaçlarımıza boncuk gibi asarız. Bu işlem yapılmazsa meyve tutmaz ve dökülür. Bahçelerimizin bakımını nisan ayında sürerek yaparız. Kesinlikle fenni gübre veya kimyasal ilaç kullanmayız, ihtiyaç halinde sadece organik hayvan gübresi tercih ederiz. Ağustos ve eylül aylarında olgunlaşan meyveleri toplayıp toptancılara veriyor ya da pazarda satıyoruz. Hasat maratonumuz kasım ayına kadar devam ediyor."