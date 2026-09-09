Sabahın ilk ışıklarıyla yola çıkıp kasa kasa topluyorlar: İstanbul, İzmir ve Ankara’ya gidiyor!
Manisa’da siyah ve sarı incir hasadı başladı. Sabahın ilk ışıklarıyla bahçelere giren üreticiler, özenle topladıkları incirleri kasalara doldurup başta İstanbul, İzmir ve Ankara olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanına gönderiyor.
Manisa'nın Demirci ilçesinde, üreticilerin önemli geçim kaynakları arasında bulunan siyah ve sarı incirin hasadına başlandı. 415 dekar alanda yer alan 12 bin 310 incir ağacından bu sene yaklaşık 185 ton rekolte beklenirken, toplanan ürünler başta İstanbul, İzmir ve Ankara olmak üzere Türkiye'nin farklı şehirlerine gönderiliyor.
Boyacık, Mezitler, Alaağaç, Ayvaalan, Ahmetler ve Hırkalı mahallelerindeki üreticiler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yola koyulup incir bahçelerine gidiyor. Tazeliğini koruması için erken saatlerde toplanan incirler, ebat ve kalitelerine göre ayrılıyor ve ardından kasalara koyuluyor.
Yaklaşık 2 ay sürmesi beklenen hasat döneminde elde edilen ürünler, bölgeye gelen tüccarlara satılırken, bir bölümü ise çevre ilçelerdeki semt pazarlarında satılıyor. İlçede en yoğun incir üretiminin gerçekleştirildiği Boyacık Mahallesi'nde, bu sene etkili olan yağışların ürün verimini artırdığı aktarıldı. Haziran ayında 'yoz' olarak adlandırılan erkek incirlerin dizilerek ağaçlara asılmasıyla yapılan 'ilekleme' yöntemiyle doğal döllenme sağlandığı belirtildi.
Demirci İlçe Tarım ve Orman Müdürü Faruk Şenyurt, ilçedeki incir üretimiyle ilgili olarak şunları dedi:
"İlçe genelinde 415 dekar alanda bulunan 12 bin 310 incir ağacından yıllık ortalama 185 ton rekolte elde ediliyor. İncir üretiminin bölgemizde yaygınlaşması ve çiftçilerimize ek gelir sağlaması amacıyla ziraat mühendislerimiz aracılığıyla ağaç dikimi ve bakımı konularında düzenli eğitimler gerçekleştiriyoruz."
5 dönümlük arazide incir yetiştiren Sabri Erdem ise üretimde kimyasal ilaç ve fenni gübre kullanmadıklarını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:
"Hasadımız eylül ayı itibarıyla yoğunlaşır. Ürünün dalında tutması için haziran ayında 'erkek yemiş' dediğimiz yoz incirleri ağaçlarımıza boncuk gibi asarız. Bu işlem yapılmazsa meyve tutmaz ve dökülür. Bahçelerimizin bakımını nisan ayında sürerek yaparız. Kesinlikle fenni gübre veya kimyasal ilaç kullanmayız, ihtiyaç halinde sadece organik hayvan gübresi tercih ederiz. Ağustos ve eylül aylarında olgunlaşan meyveleri toplayıp toptancılara veriyor ya da pazarda satıyoruz. Hasat maratonumuz kasım ayına kadar devam ediyor."
İncir üreticisi Lütfü Karatekeli de aile mesleğini devam ettirdiklerini belirterek şöyle konuştu:
"Bu işi dedemizden, babamızdan öğrendik. Siyah ve sarı olmak üzere iki çeşit incirimizi tamamen doğal yöntemlerle yetiştiriyoruz. Kış aylarında ağaçların diplerini belleyip, budama ve sürüm işlemlerini yapıyoruz. Haziran ayında ilekleme yöntemiyle sinekler vasıtasıyla doğal aşı transferi gerçekleşiyor. Temmuz başından kasım ayı sonuna kadar taze ürün alabiliyoruz. Sabah saatlerinde topladığımız taze ürünleri hem semt pazarlarında tüketiciyle buluşturuyoruz hem de bahçemize gelen toptancılara teslim ediyoruz." (DHA)