Roma imparatorluğunun kayıp yüzü ortaya çıktı: Yüzlerce yıllık mozaik ve Eros başı bulundu!

6 12

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ersoy, "MS 4. yüzyıla tarihlenen, geometrik kompozisyonlardan oluşan ve oldukça iyi korunmuş yaklaşık 105 metrekarelik zemin mozaiklerini açığa çıkardık. Üstelik orta nefteki mozaik döşemesinin tamamı da henüz ortaya çıkarılmış değil. Kazılarımız sürüyor. 2026 yılı çalışmalarımızdan önemli bir buluntunun daha müjdesini verelim, MS 2. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen bir Eros başı" dedi.