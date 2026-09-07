Roma imparatorluğunun kayıp yüzü ortaya çıktı: Yüzlerce yıllık mozaik ve Eros başı bulundu!
Kastamonu'daki Pompeiopolis Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda, MS 4. yüzyıla ait 105 metrekarelik zemin mozaiği ile 1800 yıllık Eros başı gün yüzüne çıkarıldı.
Taşköprü ilçesindeki Pompeiopolis Antik Kenti'nde süren kazılarda MS 4. yüzyıla tarihlenen 105 metrekarelik zemin mozaikleri açığa çıkarıldı. Aynı alanda MS 2. yüzyılın ikinci yarısına ait bir Eros başı da bulundu.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki Pompeiopolis Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmaları iki önemli buluntuyu birden gün yüzüne çıkardı.
Bazilikanın orta nefinde yapılan çalışmalarda geometrik kompozisyonlardan oluşan ve oldukça iyi korunmuş yaklaşık 105 metrekarelik zemin mozaiklerine ulaşıldı. Mozaikler MS 4. yüzyıla tarihleniyor.
2026 yılı kazılarında yapının Pastoforion bölümünde MS 2. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen bir Eros başı da ele geçirildi.
Buluntu, kentin Roma İmparatorluk Dönemi'ndeki sanatsal ve kültürel zenginliğine dair yeni veriler sunuyor.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ersoy, "MS 4. yüzyıla tarihlenen, geometrik kompozisyonlardan oluşan ve oldukça iyi korunmuş yaklaşık 105 metrekarelik zemin mozaiklerini açığa çıkardık. Üstelik orta nefteki mozaik döşemesinin tamamı da henüz ortaya çıkarılmış değil. Kazılarımız sürüyor. 2026 yılı çalışmalarımızdan önemli bir buluntunun daha müjdesini verelim, MS 2. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen bir Eros başı" dedi.
Paphlagonia Bölgesi'nin Roma dönemindeki eyalet başkenti olan Pompeiopolis'te bazilika kazılarına ilk kez 2025 yılında başlandı.
Yapının mimari özellikleri ve stratigrafik veriler birlikte değerlendirildiğinde ilk inşa evresinin MS 150-160 yıllarına tarihlendiği anlaşılıyor.
Bazilika sonraki dönemlerde önemli bir mimari ve işlevsel dönüşüm geçirdi. Pompeiopolis'in MS 5. yüzyılda piskoposluk merkezi haline gelmesiyle yapıdaki bezemeler ve zemin mozaikleri de kentin Hristiyanlaşma süreciyle doğrudan ilişkilendirildi.
Açığa çıkarılan 105 metrekarelik mozaik alanının konservasyon çalışmaları tamamlandı. Ancak orta nefteki mozaik döşemesinin tamamı henüz ortaya çıkarılmış değil.
Devam eden kazılarla yapının mimari planının ve farklı kullanım evrelerinin daha kapsamlı biçimde belgelenmesi hedefleniyor.
Eros başı, Geç Antik Çağ'a ait mimari unsurlar ve zemin mozaikleri bir arada değerlendirildiğinde bazilikanın Pompeiopolis'in kentsel ve dini tarihindeki yerini anlamak için kritik bir yapı olduğu ortaya çıkıyor.
(AA)