Patara'da binlerce yıl sonra bir ilk yaşandı: Tam 20 kilometre uzaktan getirip yeniden akıttılar

8 8

Kent Kapısı'nda inşaat mühendisliği ile su mühendisliğinin bir arada kullanıldığına dikkat çeken Aktaş, yapının sıradan bir kent kapısından çok anıtsal bir su yapısı olduğunu vurguladı. Aktaş, suyu bir görsel şova dönüştürerek ziyaretçiler üzerinde etkileyici bir izlenim bırakmanın amaçlandığını, yapının inşasında matematik, mühendislik ve dönemin ustalarının bilgi birikiminin bir araya geldiğini kaydetti.

"Modern mühendislik anlayışının kökleri büyük ölçüde bu dönemlere dayanıyor" dedi.

(DHA)