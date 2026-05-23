Nesli tehlike altındaki 185 kuş Sivas'a sığındı: Yuva arayan kuşlar yumurtlayamadı
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün "Ulusal Turna Eylem Planı" kapsamındaki Sivas'ta 185 turna kayıt altına alındı. Tödürge ve Hafik gölleri arasındaki bölgede üreme dönemine giren kuşlar objektiflere yansıdı.
Nesli tehlike altındaki türler arasında yer alan turnalar, Sivas'ın sulak alanlarında üreme dönemine girdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı sayımda bölgede 185 turna kayıt altına alındı. DKMP'nin 2013'te hazırladığı "Ulusal Turna Eylem Planı" kapsamında turna popülasyonları düzenli olarak takip ediliyor.
Turnalar, Zara ilçesindeki Tödürge Gölü ile Hafik ilçesindeki Hafik Gölü çevresinde yoğunlaşıyor. Tödürge Gölü, Uluslararası Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi (RAMSAR) kapsamında koruma altında. Hafik Gölü ise Türkiye'nin uluslararası öneme sahip 135 sulak alanından biri olarak tescil edilmiş durumda.
AA muhabirlerinin göl çevresinde kaydettiği görüntülerde turnaların çift halinde gezdiği ve yanlarında yavrularının bulunduğu tespit edildi. Üremek için sulak alanlardaki sazlıkları tercih eden turnaların son dönemlerde sayılarında artış olduğu tahmin ediliyor.
Turnalar yalnızca Sivas'ta değil, Ardahan, Erzurum, Erzincan, Van ve Muş gibi illerde de ürüyor. Bu geniş coğrafya turnanın Doğu Anadolu'daki en önemli yaşam alanlarını oluşturuyor.
Doğu Anadolu'da üreyen turnalar, kışlama için güneye göç ediyor. Kayseri'deki Sultan Sazlığı Milli Parkı, Adana'daki Yumurtalık Lagünü Milli Parkı ve Akyatan-Tuzla Yaban Hayatı Geliştirme Sahası turnaların kışlık mekanları arasında yer alıyor.
Zara'nın Canova köyünden Ömer Yüksel, Tödürge Gölü'nün uzantısındaki sazlık alanın normalde turnaların yumurtlama bölgesi olduğunu ancak bu yıl su seviyesinin çok yükselmesi nedeniyle turnaların yumurta bırakamadığını anlattı.
"Önceden su azdı, kamış çok oluyordu ve turnalar kamışın içine yumurtluyordu. Bu sene su çok olduğu için turnalar geldi ama yumurta bırakamıyor."
Yüksel, turnaların bölgede sürekli görüldüğünü ancak oldukça ürkek olduklarını belirtti.
"Yanlarına yaklaşamıyoruz hemen uçup gidiyorlar. Bütün hayvanların burada olması, yumurtlaması güzel oluyor."
Yüksel, önceki yıllarda sazlığa su akmadığı için bölgedeki kuş varlığının azaldığını, şimdi ise suyun gelmesine rağmen kamışların yeterince büyüyemediğini vurguladı. Turnaların barınabilmesi için su ve kamış dengesinin yeniden kurulması gerekiyor. (AA)