Nem çok esinti yok: Meteoroloji mevsim normalleri üzerine çıkacak sıcaklıkları açıkladı
"Nem çok" dedirtecek gün başladı; Marmara'nın güneyinde öğle saatleri dışında ise esinti yok. Orta ve Batı Karadeniz ile İstanbul yerel kısa süreli yağış beklenirken Meteoroloji mevsim normalleri üzerine çıkacak sıcaklıkları açıkladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre Türkiye'nin kuzey kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkili olacak. İstanbul dahil Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile bazı iç kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Diğer bölgelerde ise sıcak, az bulutlu ve açık hava hakim olacak. Geçtiğimiz hafta etkili olan rüzgar ise etkisini kaybedecek.
Hava sıcaklığının iç kesimlerde artması bekleniyor. Meteoroloji, sıcaklıkların Türkiye genelinde mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyredeceğini bildirdi.
Marmara'nın kuzeyinde zamanla bulutlanma artacak. Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde akşam saatlerine kadar yerel ve kısa süreli sağanak görülebilecek.
Bölgenin güney kesimlerinde ise yağış beklenmiyor.
Günün en yüksek sıcaklıkları özellikle Güneydoğu Anadolu'da yüksek seviyelere ulaşacak. Termometreler 44 dereceyi görecek.
Bölgede hava az bulutlu ve açık geçecek.
Diyarbakır 44, Şanlıurfa 42, Siirt 41, Mardin 39 derece olacak.
Ege Bölgesi'nde yağış beklenmiyor. Bölge genelinde az bulutlu ve açık hava hakim olacak.
Denizli 39, Manisa ve Muğla 37, İzmir 34 derece sıcaklıkla öne çıkacak.
İç Anadolu'da hava az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerde ise parçalı bulutlu olacak. Çankırı'nın kuzey ve batısında öğleden sonra kısa süreli yerel sağanak bekleniyor.
Ankara'da sıcaklık 33, Eskişehir'de 32, Konya'da 31, Çankırı'da 35 derece olacak.
Doğu Anadolu'da ise Malatya 39, Erzurum 34, Kars ve Van 31 derece sıcaklıkla öne çıkacak. Kars'ın kuzeyinde ve Ardahan çevrelerinde öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülebilecek.
İstanbul'da 31 derece ve kısa süreli sağanak
İstanbul'da günün ilk bölümünde az bulutlu ve açık hava bekleniyor. Zamanla parçalı ve çok bulutlu havaya geçilecek.
Meteoroloji, akşam saatlerine kadar İstanbul çevresinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak görülebileceğini bildirdi.
İstanbul'da sıcaklık 31 derece olacak.
Nem çok, esinti yok
Sabah saatlerindeki nem haritasında özellikle Marmara, Karadeniz ve Türkiye'nin batı ve orta kesimlerinde daha nemli alanlar dikkat çekiyor.
Haritadaki nem dağılımı, sıcaklığın yanında günün hissedilen koşullarında nemin de belirleyici olabileceğini gösteriyor.
Akşam saatlerine ilişkin haritada ise nemli alanların Türkiye'nin iç ve batı kesimlerinde etkisinin azaldığı görülüyor.
Özellikle Ege'nin iç kesimleri ve İç Anadolu'nun bazı kesimleri ve Güneydoğu Anadolu'da daha sıcak ve kuru hava öne çıkıyor.
Marmara'da rüzgar hafif
Meteorolojiye göre rüzgar ülke genelinde genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
Marmara'da denizlerde rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde olacak.