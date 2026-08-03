Nem çok esinti yok: Meteoroloji mevsim normalleri üzerine çıkacak sıcaklıkları açıkladı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre Türkiye'nin kuzey kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkili olacak. İstanbul dahil Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile bazı iç kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Diğer bölgelerde ise sıcak, az bulutlu ve açık hava hakim olacak. Geçtiğimiz hafta etkili olan rüzgar ise etkisini kaybedecek.